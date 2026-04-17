Σε εξέλιξη η ασφαλτόστρωση στον Βρυότοπο – Νέα παρέμβαση για την οδική ασφάλεια

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στον κεντρικό δρόμο του Βρυοτόπου, στο πλαίσιο των έργων που υλοποιεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την αποκατάσταση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου στη Θεσσαλία.

Στην παρούσα φάση πραγματοποιούνται εργασίες προετοιμασίας του οδοστρώματος, οι οποίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις αποξήλωσης και διαμόρφωσης της βάσης, ως απαραίτητο στάδιο πριν την τελική ασφαλτόστρωση.

Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πρόγραμμα αποκατάστασης υποδομών που υλοποιείται μετά τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, και αφορούν σημεία του οδικού δικτύου σε όλη την Περιφέρεια.

Η ένταξη του συγκεκριμένου έργου προέκυψε έπειτα από συντονισμένες παρεμβάσεις και αιτήματα της Δημοτικής Αρχής Τυρνάβου, στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού για την αποκατάσταση φθορών και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε όλες τις κοινότητες του Δήμου.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχεδιασμού του Υπουργείου, το έργο αφορά το βασικό τμήμα του οδικού άξονα, χωρίς να περιλαμβάνει στο παρόν στάδιο το σύνολο της διαδρομής έως τον κόμβο της περιφερειακής οδού Γυρτώνης, σημείο για το οποίο ο Δήμος Τυρνάβου είχε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση ένταξης, προκειμένου να υπάρξει συνολική και οριστική αναβάθμιση της οδού σε όλο της το μήκος.

Τις εργασίες επισκέφθηκαν ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Νίκος Αρβανίτης, εκφράζοντας την ικανοποίηση τους.

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου δήλωσε:

«Η αποκατάσταση του οδικού δικτύου αποτελεί για εμάς προτεραιότητα πρώτης γραμμής. Με επιμονή και συνεχή διεκδίκηση, πετυχαίνουμε την ένταξη έργων που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Η παρέμβαση στον Βρυότοπο είναι ένα ακόμη βήμα σε μια συνολική προσπάθεια που εξελίσσεται σε όλο τον Δήμο, με στόχο ασφαλείς μετακινήσεις και καλύτερη καθημερινότητα για τους δημότες».

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Νίκος Αρβανίτης σημείωσε:

«Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά κρίσιμες εργασίες προετοιμασίας του οδοστρώματος, οι οποίες είναι απαραίτητες για την τελική ασφαλτόστρωση. Παρά τη σημαντική ένταξη του συγκεκριμένου άξονα, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν στάδιο το σύνολο του δρόμου έως τον κόμβο της περιφερειακής οδού, όπως είχε ζητηθεί από τη Δημοτική Αρχή. Ωστόσο, παραμένει σταθερή η βούλησή μας να διεκδικήσουμε την ολοκλήρωση του έργου η να το συμπληρώσουμε σε επόμενη φάση, ώστε να εξασφαλιστεί πλήρης και ασφαλής οδική σύνδεση».