Σε εξέλιξη η δεύτερη φάση κατεδαφίσεων σεισμόπληκτων κτηρίων στον Δήμο Ελασσόνας

Με σταθερούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες απομάκρυνσης επικίνδυνων και εγκαταλελειμμένων σεισμόπληκτων κτηρίων στις κοινότητες του Δήμου Ελασσόνας, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης των κατεδαφίσεων που υλοποιεί ο Δήμος μετά τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.

Αυτοψία στα σημεία όπου εξελίσσονται οι εργασίες πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Δραγατσίκη, την Ειδική Συνεργάτη σε θέματα Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης κ. Μαρία Βούζα, καθώς και τον υπεύθυνο του έργου, επισημαίνοντας ότι η αποκατάσταση των συνεπειών του σεισμού του 2021 εξακολουθεί να αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη δημοτική αρχή.

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας αναφορικά με τις κατεδαφίσεις δήλωσε χαρακτηριστικά:«Αν και έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από τον σεισμό του 2021, οι συνέπειές του παραμένουν ακόμη ορατές στις κοινότητές μας και στην καθημερινότητα πολλών συμπολιτών μας. Η εκταμίευση της δεύτερης δόσης χρηματοδότησης μάς έδωσε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στις απαραίτητες διαδικασίες για την κατεδάφιση περίπου 50 κτηρίων που είχαν χαρακτηριστεί κατεδαφιστέα. Κάθε κτήριο που απομακρύνεται αποτελεί ένα ακόμη βήμα επιστροφής στην κανονικότητα και ενίσχυσης της ασφάλειας στους οικισμούς μας.

Πρόκειται για μια διαδικασία σύνθετη και χρονοβόρα, καθώς απαιτήθηκαν χαρακτηρισμοί, εγκρίσεις και διαδοχικές χρηματοδοτήσεις. Ακόμη και σήμερα συνεχίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου οι εκδόσεις αποφάσεων για νέους χαρακτηρισμούς επικίνδυνων κτηρίων.Ο Δήμος, ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, προχώρησε έγκαιρα στην ανάδειξη αναδόχου για τις εργασίες κατεδάφισης και ανακύκλωσης των υλικών, ενώ παραμένουμε σε συνεχή συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για την εξασφάλιση της τρίτης χρηματοδότησης, ώστε να δοθεί οριστική λύση και στις υπόλοιπες εκκρεμότητες».

Το έργο αφορά κατεδαφίσεις, φόρτωση και μεταφορά υλικών σε όλη την έκταση του Δήμου Ελασσόνας, με τον κύριο όγκο των εργασιών να εντοπίζεται στις κοινότητες Μαγούλας, Βλαχογιαννίου, Πραιτωρίου, Αμουρίου και Μεσοχωρίου, ενώ περιορισμένες παρεμβάσεις πραγματοποιούνται και σε άλλες κοινότητες.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

ολικές κατεδαφίσεις κτισμάτων με μηχανικά μέσα,

χειρωνακτικές εργασίες όπου απαιτείται,

φόρτωση και μεταφορά αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ),

απομάκρυνση μπάζων και διαχείριση υλικών μέσω αδειοδοτημένων μονάδων ανακύκλωσης.

Ο Δήμος Ελασσόνας συνεχίζει τις παρεμβάσεις αποκατάστασης στις σεισμόπληκτες περιοχές, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων, την απομάκρυνση επικίνδυνων εστιών εντός των οικισμών και την πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας στις τοπικές κοινότητες.