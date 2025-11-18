Σε εξέλιξη η κατασκευή κυνοκομείου στον Δήμο Ελασσόνας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του νέου σύγχρονου καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Δήμο Ελασσόνας. Την πρόοδο των εργασιών επιθεώρησε ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Γάτσας, διαπιστώνοντας την ομαλή εξέλιξη του έργου, προϋπολογισμού 510.000,00 € (με ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ και από πιστώσεις ΣΑΤΑ και κατασκευάζεται ανατολικά του οικισμού Στεφανοβούνου. Στην επίσκεψη τον δήμαρχο συνόδευσαν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριος Καρανίκας, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς κ. Γεώργιος Κατσιούρας, οι επιβλέποντες μηχανικοί της ΑΕΝΟΛ κ.κ. Δημήτρης Παπαδόπουλος και Δήμητρα Σίσκου, καθώς και ο υπεύθυνος του έργου από πλευράς εργολάβου κ. Θανάσης Σπάχος.

Η κατασκευή πραγματοποιείται σύμφωνα με όλες τις ειδικές προδιαγραφές και οδηγίες των αρμόδιων υπουργείων, εξασφαλίζοντας την ασφαλή και υγιή παραμονή των ζώων.

Το καταφύγιο θα περιλαμβάνει δύο κύρια κτίρια:

Κτίριο Διαμονής Ζώων (304,10 m²)

· 30 εσωτερικά διαμερίσματα

· 30 εξωτερικά διαμερίσματα

Κτίριο Διοίκησης – Ιατρείου (103,60 m²)

· Γραφείο διοίκησης και διαχείρισης

· Αίθουσα προσωπικού

· Αποθήκη τροφών & υλικού

· Αίθουσα παρασκευής τροφής

· Ιατρείο μικρών ζώων

· Αίθουσα απομόνωσης ασθενών

· 2 WC (το ένα για ΑμεΑ)

· Χώρος αποδυτηρίων

Ο Δήμος Ελασσόνας προχωρά με συνέπεια στην υλοποίηση ενός έργου υψηλής κοινωνικής σημασίας, που θα συμβάλει καθοριστικά στην προστασία των ζώων και στη βελτίωση της δημόσιας υγείας.