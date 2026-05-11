Σε εξέλιξη οι εργασίες ανάπλασης της πλατεία Καλυβίων

Την πορεία εκτέλεσης του σημαντικού έργου ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Καλυβίων παρακολούθησε από κοντά ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων κ. Κωνσταντίνο Έξαρχο, τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου και Αγροτικής Οδοποιίας Βορείου Τομέα κ. Θωμά Κωσταφάκα, καθώς και τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Ελασσόνας κ. Αθανάσιο Γερόφωκα.

Στο σημείο βρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Άλκης Παλαγκάς, ο ανάδοχος του έργου κ. Αθανάσιος Γκουντούρας και ο υπεύθυνος μηχανικός του έργου κ. Παναγιώτης Μπράβος.

Το έργο, προϋπολογισμού 395.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), αφορά την ολοκληρωμένη ανάπλαση της πλατείας του οικισμού Καλυβίων, με στόχο τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης έγινε αναλυτική ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του έργου, το οποίο προχωρά με εντατικούς ρυθμούς. Ήδη έχουν ξεκινήσει βασικές εργασίες διαμόρφωσης του χώρου, ενώ παράλληλα εξελίσσονται παρεμβάσεις που αφορούν τις υποδομές και την αναβάθμιση των επιμέρους στοιχείων της πλατείας.

Η δημοτική αρχή παρακολουθεί στενά την εξέλιξη, δίνοντας έμφαση στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και στην ποιότητα κατασκευής, με στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου και την απόδοσή του στους κατοίκους ως έναν σύγχρονο και λειτουργικό δημόσιο χώρο.

Ο Δήμος Ελασσόνας συνεχίζει να υλοποιεί παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύουν την εικόνα των τοπικών κοινοτήτων.