Σε εξέλιξη οι εργασίες συντήρησης και διαμόρφωσης των αντιπυρικών ζωνών στον Δήμο Κιλελέρ

Συνεχίζεται στις Κοινότητες του Δήμου Κιλελέρ ο προληπτικός καθαρισμός της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς με τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών που βρίσκονται πέριξ των αλσυλλίων και πέριξ των οικισμών όλων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.

Οι εργασίες γίνονται με ισοπεδωτή γαιών (γκρέιντερ). Στους ημιορεινούς όγκους του Δήμουόπου παρουσιάζονται και τα μεγαλύτερα προβλήματαλόγω του ανάγλυφου του εδάφους γίνονται επιπλέον εργασίες συντήρησης των αντιπυρικών ζωνών με χρήση ερπυστριοφόρου μηχανήματος.

Την εξέλιξη των εργασιών δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος, οι Αντιδήμαρχοι Απ. Μαξιμιάδης, Σ. Νταφόπουλος, Ε. Παπαγιαννούλης, οι Πρόεδροι των ΤΚ Βουναίνων και Μαυροβουνίου Μ Χατζηλιάδης και Δ. Παπακυρίτσης και ο ΤΣ των Βουναίνων Γ. Μοσχοβίτης.

Ο Θανάσης Νασιακόπουλοςαφού αρχικά ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των φορέων για την άριστη συνεργασία που έχουν με το Δήμο Κιλελέρ, αναφέρθηκε στις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η Πολιτική Προστασία.

«Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι υπηρεσίες του Δήμου μας με αίσθημα ευθύνης και με γνώμονα την προστασία των πολιτών αλλά και του πρασίνου της περιοχής μας προέβησαν στον καθαρισμό και στην απομάκρυνση της εύφλεκτης βιομάζας δημιουργώντας τις απαραίτητες ζώνες ασφαλείας.

Προχωρήσαμε στην διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών ενώ παράλληλα συντηρήσαμε τη βατότητα και στις ήδη υπάρχουσες προκειμένου, όταν χρειαστεί, να έχουν πρόσβαση τα πυροσβεστικά οχήματα.Η δημοτική μας αρχή επιδεικνύοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, φροντίζει για την πυρασφάλεια των τοπικών κοινοτήτων αλλά και των περιαστικών αλσυλλίων. Όλο το προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας είναι σε ετοιμότητα και η συνεργασία με όλους τους φορείς, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τον Στρατό, το ΑΤ Κιλελέρ, το Δασαρχείο, τους Προέδρους των Κοινοτήτων, τη ΔΕΥΑΚ, το ΕΚΑΒ Λάρισας, την ΕΟΔΥΑ, και τους εθελοντές είναι διαρκής.

Γιατί για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών απαιτείται όχι μόνο ο σχεδιασμός και ο συντονισμός μεταξύ των φορέων αλλά και η άριστη συνεργασία τους. Καλούμε λοιπόν, όλους τους πολίτες να συνεργαστούν, να είναι σε εγρήγορση και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας ώστε να διασφαλίσουμε από κοινού την ασφάλεια των κατοίκων, των περιουσιών και του φυσικού μας περιβάλλοντος.Η πρόληψη είναι υπόθεση όλων μας.»