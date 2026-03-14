Oι εργασίες του προσυνεδρίου της ΝΔ στη Λάρισα – Θερμή υποδοχή σε Μητσοτάκη (live)

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες του προσυνεδρίου της ΝΔ στη Λάρισα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος σε συζήτηση σε πάνελ που θα μετέχουν ένας αγρότης, ένας μηχανικός συστημάτων πληροφορικής, η διευθύνουσα σύμβουλος νεοφυούς επιχείρησης και ιδιοκτήτης ελληνικής εταιρείας.

Νωρίτερα, στο κατάμεστο ξενοδοχείο Imperial της Λάρισας ο κ. Μητσοτάκης έτυχε θερμής υποδοχής, με χειροκροτήματα και επευφημίες.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο κ. Μητσοτάκης χρειάστηκε αρκετά λεπτά μέχρι να καταφέρει να διασχίσει τον χώρο και να φτάσει στην αίθουσα της εκδήλωσης, καθώς ο κόσμος τον σταματούσε διαρκώς για μια χειραψία. Ο πρωθυπουργός, ιδιαίτερα ευδιάθετος, έβγαλε δεκάδες selfies και συνομίλησε με τους πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς. Οι ιαχές «καλώς ήρθες πρόεδρέ μου» και «καλώς ήρθες πρωθυπουργέ» κυριάρχησαν, ενώ δεν έλειψαν και οι αναφορές στις επόμενες κάλπες, με πολλούς να του φωνάζουν «πάμε για το 50%».

Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε στην είσοδο ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, Κώστας Σκρέκας, ενώ μόλις ο κ. Μητσοτάκης εισήλθε στον χώρο της εκδήλωσης, κάθισε δίπλα στον Θοδωρή Ρουσόπουλο, εν αναμονή της έναρξης της ομιλίας του.