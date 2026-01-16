Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για τη “Συντήρηση οδού Ελασσόνα – Μοναστήρι – Διασταύρωση Δρυμού”

Ο Δήμος Ελασσόνας προχωρά σε ακόμη μία σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση των μετακινήσεων, με την προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση οδού Ελασσόνα – Μοναστήρι – Διασταύρωση Δρυμού», συνολικού προϋπολογισμού 305.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).

Ο διαγωνισμός διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 15:00, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ.

Με την ολοκλήρωση του έργου, η συγκεκριμένη οδική σύνδεση θα καταστεί πιο ασφαλής και λειτουργική, μειώνοντας την επικινδυνότητα και εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες κυκλοφορίας για κατοίκους, επισκέπτες και διερχόμενους οδηγούς.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία Οδοποιίας και η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Τεχνική περιγραφή

Η μελέτη αφορά εργασίες συντήρησης της οδού Ελασσόνα – Μοναστήρι Παναγίας Ολυμπιώτισσας – Διασταύρωση με την εθνική οδό Ελασσόνας – Κοζάνης (Δρυμού). Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην αντιμετώπιση τοπικών καθιζήσεων του οδοστρώματος, που προκλήθηκαν από προβλήματα απορροής των ομβρίων υδάτων, καθώς και στην πλήρη ασφαλτόστρωση του τμήματος από τη διασταύρωση με το μοναστήρι έως τη διασταύρωση Δρυμού.

Ενδεικτικά, προβλέπονται οι εξής εργασίες:

· Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας στα σημεία καθιζήσεων

· Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος σε βάθος έως 4 εκ.

· Καθαρισμός ερεισμάτων και επένδυσή τους με σκυρόδεμα C16/20

· Κατασκευή υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας

· Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης και συγκολλητικής επάλειψης

· Τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5 εκ.

· Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή σε όλο το μήκος της οδού

· Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, οριοδεικτών και πινακίδων επικίνδυνων θέσεων

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας www.promitheus.gov.gr (α/α συστήματος 217731) καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ελασσόνας www.dimoselassonas.gr. Την επίβλεψη του έργου έχει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελασσόνας.