Σε εξέλιξη πρόγραμμα αξιολόγησης βάδισης στα ΚΑΠΗ του Δήμου Λαρισαίων

Μια ακόμα δράση φροντίδας και μέριμνας προς την τρίτη ηλικία υλοποιεί η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας. Πρόκειται για την υλοποίηση προγράμματος αξιολόγησης βάδισης, στο πλαίσιο της υγιούς γήρανσης, με τη συνδρομή φυσικοθεραπευτών, που λαμβάνει χώρα στα ΚΑΠΗ του Δήμου Λαρισαίων.

Ήδη από τις αρχές της εβδομάδας έχουν πραγματοποιηθεί αξιολογήσεις σε μέλη των Γ’ και Β’ ΚΑΠΗ, ενώ το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και στις υπόλοιπες δομές τρίτης ηλικίας του Δήμου Λαρισαίων, με την ανταπόκριση του κόσμου να είναι μαζική -και το ενδιαφέρον που καταγράφεται για συμμετοχή ιδιαίτερα μεγάλο.

«Η φροντίδα και η μέριμνα για την τρίτη ηλικία βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας, ως Δημοτικής Αρχής. Μέσα σε λιγότερο από 1,5 χρόνο, έχουν οργανωθεί σημαντικές υπηρεσίες και δράσεις για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, ενώ έχουν ενισχυθεί οι δομές των ΚΑΠΗ του Δήμου μας.

Γίνεται ένα εξαιρετικό έργο, έργο ουσιαστικό, που μπορεί να μη βρίσκεται στη πρώτη γραμμή της δημοσιότητας, αλλά αγκαλιάζει όσους έχουν πραγματικά ανάγκη. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την ανταπόκριση του κόσμου και συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα τη δουλειά που κάνουμε», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, κ. Παναγιώτης Δαλαμπύρας, με αφορμή τη δράση.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής για την τρίτη ηλικία έχουν οργανωθεί υπηρεσίες υποστήριξης αυτόνομης διαβίωσης, τηλε-παρακολούθησης παραμέτρων υγείας ατόμων με χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακά, ΧΑΠ, νευρολογικά, διαβήτη, κλπ), ενώ έχουν υλοποιηθεί δράσης καταπολέμησης της άνοιας κι ενδυνάμωσης της μνήμης. Παράλληλα, συνεχίζονται τα προγράμματα αγωγής υγείας και πρόληψης.

Αξιολόγηση βάδισης

Το πρόγραμμα αξιολόγησης βάδισης απευθύνεται σε ηλικιωμένους μέλη των ΚΑΠΗ και όσοι επιθυμούν να αξιολογήσουν τον τρόπο βάδισης, την ισορροπία

και τη λειτουργική τους κινητικότητα, ώστε να εντοπιστούν έγκαιρα πιθανοί κίνδυνοι και να δοθούν κατάλληλες οδηγίες, καλούνται να επικοινωνήσουν με τα ΚΑΠΗ, στα ακόλουθα τηλέφωνα, για τις επόμενες ημέρες:

• Τρίτη 9 Δεκεμβρίου – Δ΄ ΚΑΠΗ (Αχιλλέως 3, τηλ. 2410616390 & 2410610468)

• Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου – Α΄ ΚΑΠΗ (Τσαρουχά 9, τηλ. 2410233918)

• Τρίτη 16 Δεκεμβρίου – Ε΄ ΚΑΠΗ (Κάρλας 47, τηλ. 2410239499)

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της δράσης πραγματοποιήθηκε και σχετική ημερίδα, από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας του Δήμου Λαρισαίων, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα Νομού Λάρισας του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών – ΝΠΔΔ, και με τη συμμετοχή του Εργαστηρίου Διατροφής & Κλινικής Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.