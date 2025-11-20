Μία ακόμα ευχάριστη είδηση ήρθε στο φως, για την προστασία των ζώων από επίδοξους παραβάτες που μόνο σκοπό έχουν την κακοποίησή τους, αλλά και το παράνομο κέρδος.

O ψηφιακός εντοπισμός παράνομης πώλησης ζώου μπήκε σε εφαρμογή μετά από συνεργασία της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς με τη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος και το Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διερεύνησης.

Μετά από διαβίβαση παράνομης αγγελίας από την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος εντόπισε και ταυτοποίησε το άτομο που ανήρτησε αγγελία πώλησης σκύλου στο διαδίκτυο, κατά παράβαση του Νόμου 4830/2021.

Στη συνέχεια, το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας προχώρησε στη βεβαίωση διοικητικού προστίμου ύψους 1.000 ευρώ, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία.

Η συνεργασία της Ειδικής Γραμματείας με τη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος και το Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διερεύνησης αποδεικνύει ότι τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία αποτελούν κρίσιμο μέσο για τον εντοπισμό της παράνομης εμπορίας ζώων — μιας πρακτικής που τροφοδοτεί την κακοποίηση και την εγκατάλειψη χιλιάδων ζώων.

Όπως λέει η Ειδική Γραμματεία σε ανάρτησή της στο Facebook, η συνδρομή της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και του Αστυνομικού Τμήματος Λάρισας, ήταν άμεση, ουσιαστική και αποτελεσματική.

Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. Η Ειδική Γραμματεία έχει ήδη διαβιβάσει και άλλες παράνομες αγγελίες στις αρμόδιες υπηρεσίες και αναμένονται τα αποτελέσματα των διαδικασιών ταυτοποίησης. Με συνεχή συνεργασία και θεσμική συνέπεια, χτίζεται καθημερινά ένα πιο ισχυρό πλαίσιο προστασίας για όλα τα ζώα συντροφιάς.

Ας ελπίσουμε πως θα γίνουν πιο πολλές καταγγελίες, ταυτοποιήσεις για τέτοια περιστατικά και πως τα πρόστιμα θα φτάσουν σε ένα υψηλό επίπεδο, τέτοιο ώστε να λειτουργεί ανατρεπτικά για όσους σκέφτονται να προβούν σε παρόμοιες πράξεις. Η παράνομη πώληση ζώων συνεπάγεται ακόμα περισσότερα αδέσποτα στους δρόμους και τα κλουβιά, με τους εθελοντές να φτάνουν συχνά σε αδιέξοδο με τις τεράστιες ανάγκες που εμφανίζονται τόσο σε κτηνιατρικά έξοδα, όσο και σε τροφές.

Αγγελική Μακρή (topetmou.gr)