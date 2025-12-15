Σε θυρίδες παραμένουν τα αρχαία νομίσματα του Δήμου Λαρισαίων – Σιωπή από την Εφορεία Αρχαιοτήτων

Τα 1.557 αρχαία νομίσματα του Δήμου Λαρισαίων, τα οποία η δημοτική αρχή πάσαρε σιωπηρά στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, μαθαίνουμε ότι παραμένουν ακόμα στις θυρίδες της τράπεζας Πειραιώς.

Λέμε σιωπηρά διότι ο Δήμος δεν έβγαλε ποτέ άχνα για το θέμα και προφανώς έχει τους λόγους του.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας ποιους λόγους έχει και δεν βγάζει ένα δελτίο Τύπου να μας πει, επισήμως, που βρίσκεται η συλλογή και τι σκοπεύει να κάνει με τα αρχαία νομίσματα που παραμένουν κρυμμένα για 60 χρόνια;

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (από τη στήλη Kampos Land)