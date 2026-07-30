Σε κίτρινο συναγερμό για πυρκαγιά σήμερα η περιοχή του Δήμου Αγιάς

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα, Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026, προβλέπεται Κατηγορία Κινδύνου 3 (υψηλή) για την Π.Ε. Μαγνησίας &Σποράδων και για την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Αγιάς για την Π.Ε. Λάρισας.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Περιφέρειας, σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα, για την πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών.

Συνιστά στους πολίτες να συνεχίσουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Κάνει γνωστό ότι είναι σε ισχύ η Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων, σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Η απαγόρευση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, από τις 00:00 της 30ης Ιουλίου 2026 έως και τις 24:00 της 30ης Ιουλίου 2026.

Στο μεταξύ σύμφωνα με το Δελτίο Πρόγνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ, σήμερα, Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ.

Σε περιπτώσεις ανάγκης, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Αστυνομία τηλ. 100, Πυροσβεστική τηλ 199, Αριθμός Επείγουσας Ανάγκης 112, ΕΚΑΒ 166) και με τα τηλέφωνα της Αυτοτελούς Δνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Θεσσαλίας: 2413511302 και 2413511309.