Σε κατανυκτικό κλίμα η περιφορά του Επιταφίου στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Λάρισας

Σε κατανυκτικό κλίμα πραγματοποιήθηκε τo απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής η Ακολουθία των Παθών στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου, εντός του Σωφρονιστικού Καταστήματος Λάρισας.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα, του Επόπτη Εισαγγελέα Κρατουμένων, του Διευθυντή και του Αρχιφύλακα της φυλακής, καθώς και πλήθους επισκεπτών, γεγονός που ανέδειξε τη βαθύτερη ανθρώπινη και πνευματική σημασία της ημέρας.

Την Ακολουθία τέλεσαν οι ιερείς π. Νικηφόρος Κοντογιάννης και π. Βασίλειος Τάσσιος, των οποίων η παρουσία και η λειτουργία στο σωφρονιστικό κατάστημα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πνευματικής υποστήριξης των κρατουμένων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Μετά την ολοκλήρωση της ακολουθίας, έγινε η συγκινητική περιφορά του Επιταφίου στις πέντε πτέρυγες κράτησης και στα σχολεία της φυλακής. Ο Επιτάφιος διέσχισε διαδρόμους και χώρους που σπάνια γνωρίζουν τέτοιες στιγμές, φέρνοντας την εκκλησία κοντά σε ανθρώπους που συχνά νιώθουν αποκλεισμένοι από την κοινωνία.

Σε κάθε πτέρυγα, οι κρατούμενοι υποδέχθηκαν τον Επιτάφιο με σεβασμό και κατάνυξη. Σύμφωνα με την ευλογημένη παράδοση, έλαβαν λουλούδια από τον Επιτάφιο, τα οποία φύλαξαν ως σύμβολο προστασίας και ελπίδας.

Η βραδιά αυτή υπενθύμισε με τον πιο γλαφυρό τρόπο ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η πνευματική αναζήτηση δεν σταματούν στα κάγκελα — και ότι η Ανάσταση είναι υπόσχεση για όλους.