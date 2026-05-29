Σε λειτουργία η Γωνιά Ανακύκλωσης στη Γιάννουλη – Eνημέρωση μαθητών, εκπαιδευτικών και κατοίκων

Την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη λειτουργία της Γωνιάς Ανακύκλωσης είχαν μαθητές, εκπαιδευτικοί και κάτοικοι της Γιάννουλης, στο πλαίσιο ειδικής ενημερωτικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής, στην πλατεία Μικρασιατών.

«Η Λάρισα πρωτοπορεί και στον τομέα της ανακύκλωσης, καθώς είναι από τις πρώτες πόλεις στη χώρα που έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί τα συστήματα των Γωνιών Ανακύκλωσης. Με την ενεργοποίηση της Γωνιάς και στη Γιάννουλη, κάνουμε ένα βήμα ακόμη για μια πόλη με ποιότητα ζωής, ισορροπία, σεβασμό στο δημόσιο χώρο και στο περιβάλλον. Πλέον, έχουμε τη δυνατότητα να γίνουμε όλοι μέρος της λύσης, υιοθετώντας την κυκλική οικονομία στην πράξη», υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος, με αφορμή τη λειτουργία της Γωνιάς.

Ο κ. Μαμάκος υποδέχθηκε τις μαθήτριες και μαθητές των 1ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων Γιάννουλης στο σημείο της πλατείας όπου έχει εγκατασταθεί η Γωνιά Ανακύκλωσης και είχε την ευκαιρία να μιλήσει μαζί τους για τα χωριστά ρεύματα ανακύκλωσης απορριμμάτων, τη δεύτερη ευκαιρία που αποκτούν τα ανακυκλώσιμα υλικά, καθώς και για τη σημασία της συμμετοχής στη συλλογική προσπάθεια της πόλης για την προστασία του περιβάλλοντος. Μαζί του ήταν οι Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κ. Δημήτρης Λεωνιδάκης και Παιδείας, κ. Χρήστος Αγορίτσας, καθώς και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης του Δήμου Λαρισαίων, κ. Ελένη Χαυτίκη.

Σε λειτουργία και οι 9 Γωνιές Ανακύκλωσης

Να σημειωθεί ότι έχουν ενεργοποιηθεί και οι εννέα Γωνιές Ανακύκλωσης του Δήμου Λαρισαίων, στη Φιλιππούπολη (πλατεία Ανατολικής Ρωμυλίας), στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού (πάρκο Μπουκουβάλα), στα Ηπειρώτικα (πλατεία Ανδρέα & Άννας Κουτσίνα), στη Νέα Πολιτεία (Μουσικό Σχολείο), στο Αβέρωφ, (πλατεία Αλησμόνητων Πατρίδων, επί της οδού Λευκίππου), στον Άγιο Γεώργιο (πλατεία Μίκη Θεοδωράκη, επί της οδού Νικόπολης), στους Αμπελοκήπους (πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, επί της οδού Ρόδου), στο Λιβαδάκι (πλατεία Ειρήνης, επί της οδού Κουντουριώτη) και στη Γιάννουλη (πλατεία Μικρασιατών, επί της οδού Βενιζέλου).

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης & Καθαριότητας, θα ακολουθήσουν ανάλογες ενημερωτικές δράσεις και στις υπόλοιπες Γωνιές Ανακύκλωσης.

Οι πολίτες, ωστόσο, των περιοχών όπου έχουν ήδη εγκατασταθεί οι εννέα Γωνιές, μπορούν να προμηθεύονται την έξυπνη Κάρτα Ανακύκλωσης, από τα γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (Ρούσβελτ & Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α’, 2ος όροφος), όπου μπορεί να γίνει και η σχετική αίτηση.

Για πληροφορίες σχετικά με την αίτηση και τα δικαιολογητικά, μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 2410680229, 2410680225 και στο email: gonies@larissa.gov.gr

