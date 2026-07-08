Σε λειτουργία η νέα ιστοσελίδα του Δήμου Τυρνάβου

Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα η νέα επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Τυρνάβου, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Δήμου και στη βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης των πολιτών.

Η νέα ιστοσελίδα, διαθέσιμη στη γνωστή διεύθυνση http://www.tirnavos.gr, σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει μια σύγχρονη, λειτουργική και εύχρηστη εμπειρία πλοήγησης, πλήρως προσαρμοσμένη σε όλες τις συσκευές – ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablets και κινητά τηλέφωνα.

Με ανανεωμένη αισθητική, γρήγορη πρόσβαση στις υπηρεσίες και καλύτερη οργάνωση του περιεχομένου, οι δημότες μπορούν πλέον να εντοπίζουν εύκολα ανακοινώσεις, αποφάσεις, εκδηλώσεις, χρήσιμες πληροφορίες και ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου, διαρθρωμένες κατά τομέα ευθύνης των οικείων διευθύνσεων.

Στα νέα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διαδραστικοί χάρτες, ενσωματωμένος δείκτης ποιότητας αέρα και μέτρησης ρύπων, σύγχρονη μηχανή αναζήτησης, ενσωματωμένες λειτουργίες προσβασιμότητας, όπως προσαρμογή μεγέθους κειμένου, επιλογές υψηλής αντίθεσης και άλλα εργαλεία που διευκολύνουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη όραση, καθώς και νέες δυνατότητες που διευκολύνουν την άμεση ενημέρωση και την επικοινωνία των πολιτών με τις υπηρεσίες. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε και η νέα επίσημη παρουσία του Δήμου στο YouTube, μέσω της οποίας θα προβάλλονται ενημερωτικά βίντεο, εκδηλώσεις, δράσεις και άλλο οπτικοακουστικό υλικό.

Η παρουσίαση της νέας ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε χθες στον Δήμαρχο Τυρνάβου Στέλιο Τσικριτσή από τον σχεδιαστή και διαχειριστή της ιστοσελίδας, Δημήτρη Νικολίτσα, παρουσία του Αντιδημάρχου Καινοτομίας, Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών Γιώργου Σπάχου.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Τυρνάβου ανέφερε:

«Η νέα ιστοσελίδα αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για τον Δήμο μας. Επιδιώκουμε να αξιοποιούμε ψηφιακά εργαλεία που διευκολύνουν την καθημερινότητα, ενισχύουν τη λειτουργικότητα και προσφέρουν άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση. Η προσπάθεια αυτή δεν σταματά εδώ· θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των δημοτών».

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Καινοτομίας, Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών Γιώργος Σπάχος σημείωσε ότι η νέα ιστοσελίδα αποτελεί μια δυναμική πλατφόρμα που θα εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες λειτουργίες και ψηφιακές υπηρεσίες, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της ενημέρωσης και της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Ο Αντιδήμαρχος υπογράμμισε ακόμη ότι η προσπάθεια αποτελεί μια ενιαία ψηφιακή πύλη που αξιοποιεί τις νέες υποδομές του Δήμου, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα για άμεση πρόσβαση σε δεδομένα που μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο από το δίκτυο των «έξυπνων» αισθητήρων, όπως οι μετρήσεις ποιότητας αέρα, ενώ παράλληλα προβάλλονται σε διαδραστικό χάρτη και οι θέσεις των κάδων απορριμμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

«Στόχος μας είναι η τεχνολογία να μετατρέπεται σε χρήσιμη πληροφορία για τον πολίτη, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την ενημέρωση και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου», σημείωσε.

Η παλιά σελίδα θα παραμείνει ενεργή, ώστε να υπάρχει ομαλή μετάβαση και πρόσβαση στο αρχειακό υλικό.