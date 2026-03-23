Σε μαθήτρια του Προτύπου ΓΕΛ Λάρισας το 1ο βραβείο διαγωνισμού Ποίησης

Μια νέα μεγάλη, πανελλήνια διάκριση για το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Λάρισας: η μαθήτρια της Α΄ τάξεως του σχολείου Κρυσταλλία Αλεξανδρή κέρδισε το 1ο Βραβείο στο 13ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης το θέμα του οποίου φέτος τιτλοφορήθηκε «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου (1826).

Ο πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός ποίησης διεξάγεται για 13η συνεχόμενη χρονιά από τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Παναγία Προυσιώτισσα» Αγρινίου, υπό την αιγίδα του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, και έχει καθιερωθεί ως ένας εκπαιδευτικός και πολιτιστικός θεσμός με πανελλήνια απήχηση που προάγει τη μαθητική δημιουργικότητα και τον ποιητικό λόγο.

Το θέμα του διαγωνισμού «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» επελέγη ως απόδοση φόρου τιμής σ’ ένα από τα κορυφαία γεγονότα της νεότερης ελληνικής ιστορίας – στην ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου – και στα διαχρονικά ιδανικά της ελευθερίας, της αυτοθυσίας και της πνευματικής αντοχής. Οι μαθητές και οι μαθήτριες κλήθηκαν να αντλήσουν έμπνευση είτε από το επετειακό αυτό θέμα είτε να δημιουργήσουν πάνω σε οποιοδήποτε άλλο θέμα της επιλογής τους, εκφραζόμενοι ελεύθερα μέσα από την ποίηση.

Η αξιολόγηση των ποιημάτων πραγματοποιήθηκε από έγκριτη Κριτική Επιτροπή πανεπιστημιακών και στελεχών εκπαίδευσης, με διαχωρισμό σε ηλικιακές κατηγορίες: η 1η για μαθητές από Ε΄ Δημοτικού έως και Β΄ Γυμνασίου και η 2η για μαθητές από τη Γ΄ Γυμνασίου μέχρι τη Γ΄ Λυκείου, με την απονομή τριών Βραβείων (1ου, 2ου και 3ου) και τριών αντιστοίχων Επαίνων σε κάθε κατηγορία.

Η μαθήτρια του Προτύπου ΓΕΛ Κρυσταλλία Αλεξανδρή κατετάγη 1η στη κατηγορία μαθητών από Γ΄ Γ/σιου έως Γ΄ Λυκείου με το ποίημά της «Είμαστε ελεύθεροι πολιορκημένοι» που συγκέντρωσε και την υψηλότερη βαθμολογία των κριτών. Το 1ο Βραβείο που κέρδισε συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο. Λαμβάνει επίσης, όπως, όλοι οι βραβευθέντες και διακριθέντες τιμητικό δίπλωμα και λογοτεχνικά βιβλία.

Τα αποτελέσματα για όλες τις κατηγορίες με τα ονόματα των μαθητών/-τριών απ’ όλα τα σχολεία της χώρας που κερδίζουν Βραβείο ή τους απονέμεται έπαινος, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα των Εκπαιδευτηρίων (Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο) «Παναγία Προυσιώτισσα»: https://www.ppschool.gr.