Σε Νίκαια και Τύρναβο το Σάββατο ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Δεκέμβρη, θα επισκεφθεί τα μπλόκα των αγροτών στη Θεσσαλία και θα μιλήσει σε εκδήλωση στον Τύρναβο της Λάρισας.

Το πρόγραμμά του έχει ως εξής:

Σάββατο 6 Δεκέμβρη:

– Στις 13.00 θα επισκεφθεί το μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας.

– Στις 18.00, θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Τυρνάβου, Στέλιο Τσικριτσή, στο δημαρχείο της πόλης.

– Στις 18.30, θα μιλήσει στην εκδήλωση με θέμα: «Σε έναν κόσμο που σαπίζει και φλέγεται προχωράμε μπροστά. Με ΚΚΕ μαχητικό και δυνατό στην πάλη για τον Σοσιαλισμό», στο θέατρο Μαξίμ, στον Τύρναβο.

Κυριακή 7 Δεκέμβρη:

– Στις 11.00 θα επισκεφθεί το μπλόκο των αγροτών της Καρδίτσας στην Ε65.