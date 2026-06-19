Σε πιλοτική εφαρμογή νέο έξυπνο σύστημα καταπολέμησης κουνουπιών στον Δήμο Τυρνάβου

Στην προμήθεια για πρώτη φορά δύο σύγχρονων συστημάτων παγίδευσης και ελέγχου κουνουπιών προχώρησε ο Δήμος Τυρνάβου, τα οποία θα εγκατασταθούν άμεσα ώστε να ενισχύσουν τις δράσεις προστασίας της δημόσιας υγείας και βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών κατά τη θερινή περίοδο.

Οι δύο συσκευές Mosqitter Grand θα τοποθετηθούν συγκεκριμένα στην Κεντρική Πλατεία Τυρνάβου και στο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο, δύο χώρους με αυξημένη επισκεψιμότητα από δημότες, αθλούμενους, παιδιά και επισκέπτες.

Η εγκατάστασή τους πραγματοποιείται στο πλαίσιο πιλοτικής εφαρμογής, με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κουνουπιών σε κοινόχρηστους χώρους.

Κατά την παραλαβή και επίδειξη λειτουργίας των συστημάτων παρόντες ήταν οι Αντιδήμαρχοι Νίκος Αρβανίτης και Νίκος Νταλαγιάννης, ενώ από την πλευρά του προμηθευτή συμμετείχαν οι Γιάννης Γκούθας και Λευτέρης Φουρκιώτης, οι οποίοι παρουσίασαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των συσκευών.

Το Mosqitter Grand αποτελεί ένα σύγχρονο και έξυπνο σύστημα ελέγχου κουνουπιών εξωτερικού χώρου, το οποίο λειτουργεί χωρίς τη χρήση χημικών εντομοκτόνων ή ψεκασμών.

Η τεχνολογία του βασίζεται στην προσομοίωση της ανθρώπινης παρουσίας, προσελκύοντας τα θηλυκά κουνούπια – τα οποία είναι υπεύθυνα για τα τσιμπήματα – μέσω συνδυασμού θερμότητας, ειδικού φωτισμού UV και προσελκυστικών παραγόντων. Με τον τρόπο αυτό τα έντομα οδηγούνται στο εσωτερικό της συσκευής, όπου παγιδεύονται αποτελεσματικά.

Παράλληλα, η συσκευή διαθέτει δυνατότητα χρήσης διοξειδίου του άνθρακα (CO₂), προσομοιώνοντας την ανθρώπινη αναπνοή και ενισχύοντας περαιτέρω την ελκυστικότητά της προς τα κουνούπια.

Οι συγκεκριμένες συσκευές έχουν σχεδιαστεί για την προστασία μεγάλων υπαίθριων χώρων, όπως πλατείες, αθλητικές εγκαταστάσεις, πάρκα και χώρους αναψυχής.

Διαθέτουν σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου, επιτρέποντας τον εύκολο έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας τους, ενώ η ανθεκτική κατασκευή τους από ανοξείδωτο ατσάλι εξασφαλίζει υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η αντιμετώπιση των κουνουπιών αποτελεί διαχρονικό ζητούμενο για τις τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες και σε πεδινές περιοχές του θεσσαλικού διαμερίσματος, όταν η παρουσία τους επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών και την επισκεψιμότητα κοινόχρηστων χώρων.

Με την πιλοτική εγκατάσταση των δύο συστημάτων, ο Δήμος Τυρνάβου αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις, διερευνώντας νέες δυνατότητες για την ενίσχυση της προστασίας των πολιτών και τη δημιουργία πιο φιλικών και λειτουργικών δημόσιων χώρων.