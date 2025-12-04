Σε πλήρη ετοιμότητα Πολιτική Προστασία και ΔΕΥΑΛ

Θέματα συντονισμού και συνεργειών, μεταξύ Υπηρεσιών και Σωμάτων Ασφαλείας, βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαρισαίων, που πραγματοποιήθηκε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης, στο Δημαρχείο της Λάρισας.

«Όλες οι υπηρεσίες μας είναι σε κατάσταση ετοιμότητας. Ήδη τις προηγούμενες ημέρες έχουν γίνει παρεμβάσεις με συνεργεία στις συνοικίες και το κέντρο, για τον καθαρισμό και έλεγχο των φρεατίων, ας έχουμε και ως πολίτες τη σύνεση να φροντίσουμε και τον χώρο έξω από το σπίτι μας. Ευελπιστώ ότι τα φαινόμενα δεν θα είναι ιδιαίτερα έντονα στις περιοχές του Δήμου μας, ωστόσο οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας», σημειώνει ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος, που έδωσε το «παρών» στη συνεδρίαση.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από χθες, οι υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας, εξαιτίας της “κόκκινης προειδοποίησης” για έντονα -και δυνητικά επικίνδυνα- καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να εκδηλωθούν και στην περιοχή της Θεσσαλίας, μέσα στις επόμενες ώρες και μέρες.

Σε ετοιμότητα είναι ΔΕΥΑΛ και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, με συνδρομή και των Διευθύνσεων Καθαριότητας και Τεχνικών Υπηρεσιών, εφόσον παραστεί ανάγκη. Να σημειωθεί ότι η ΔΕΥΑΛ διαθέτει τηλεφωνική γραμμή 24ωρης εξυπηρέτησης (2410 687 220), όπου οι πολίτες μπορούν να απευθυνθούν για σοβαρά περιστατικά.

Στη συνεδρίαση του ΤΕΣΟΠΠ Δήμου Λαρισαίων προήδρευσε ο Αντιδήμαρχος Αστικής Ανθεκτικότητας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Κωνσταντίνος Καλαμπαλίκης, ο Διοικητής του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Λάρισας, Νικόλαος Γκουτζέλας, ο Υπαστυνόμος Α’ του Αστυνομικού Τμήματος Λάρισας, κ. Αντώνιος Λαναράς, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Φαλάνης, κ. Κωνσταντίνος Λυγούρας, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γιάννουλης, κ. Κωνσταντίνος Μπαράκος, η Πρόεδρος της 2ης Κοινότητας Λάρισας, κ. Ναταλία Ζαβράκα, η αν. Προϊσταμένη της Δημοτικής Αστυνομίας, κ. Καλλιόπη Κακαρδάκη, ο Γενικός Διευθυντής, κ. Δημήτρης Σαββοργινάκης και ο υπεύθυνος Δικτύων της ΔΕΥΑΛ, κ. Τάσος Αφέντης, ο αν. Προϊστάμενος, κ. Μιχάλης Τσιάρας και τα στελέχη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δ. Λαρισαίων, κ.κ. Μαρία Κουτή και Γιώργος Βάσσος.