Σε πλήρη εφαρμογή το ΣΕΣ στις ζώνες Ε2 και Ε3 – Εντατικοί έλεγχοι από τις 17 Αυγούστου

Σε πλήρη εφαρμογή μπαίνει το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης στις ζώνες μονίμων κατοίκων Ε2 και Ε3 από τις 17 Αυγούστου 2026, με τους ελέγχους της Δημοτικής Αστυνομίας να είναι εντατικοί και συνεχόμενοι.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας, έχει προηγηθεί ένα διάστημα προσαρμογής, από την 1η Ιουλίου μέχρι και σήμερα, ώστε να δοθεί ένα ικανό χρονικό περιθώριο σε μονίμους κατοίκους αλλά και επισκέπτες στις εν λόγω ζώνες, για τους μεν πρώτους να προβούν στην έκδοση της κάρτας μονίμου κατοίκου, αλλά και να κάνουν τις κατάλληλες ρυθμίσεις στην καθημερινότητά τους.

Υπενθυμίζεται ότι η ζώνη μονίμων κατοίκων Ε2 περικλείεται από τις οδούς Φαρσάλων (παράπλευρος της οδού) – Λατταμύα (από Φαρσάλων έως Μήλου) – Μήλου (από Λατταμύα έως Καρδίτσης) – Καρδίτσης (από Μήλου έως Ηρώων Πολυτεχνείου) – Ηρ.Πολυτεχνείου (από Καρδίτσης έως Φαρσάλων).

Ζώνη Ε2

Η Ζώνη Ε3 περικλείεται από τις οδούς Ηρ.Πολυτεχνείου (από Σαρίμβεη έως Καρδίτσης) – Καρδίτσης (από Ηρώων Πολυτεχνείου έως Μήλου) – Μήλου (από Καρδίτσης έως Σαρίμβεη) – Ιλ.Σαρίμβεη (από Μήλου έως Ηρώων Πολυτεχνείου):

Αναλυτικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν εδώ.

Ηλεκτρονικά η υποβολή αιτήσεων

Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση για την έκδοση κάρτας μόνιμου κατοίκου υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαρισαίων https://larissa. my-parking-assistant.com/, με τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού.

Να σημειωθεί ότι η παραλαβή της κάρτας μόνιμου κατοίκου γίνεται από το Γραφείο Υποστήριξης (help desk), 5ος όροφος, οδός Ίωνος Δραγούμη 2 (πρώην Εφορία), τηλέφωνο επικοινωνίας: 2410-549148.

Για αναλυτικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τη Δικτυακή Πύλη του Δήμου Λαρισαίων, στους ακόλουθους συνδέσμους:

Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ)

Γενικές Πληροφορίες (πληροφορίες και για το Μπλε Δίκτυο)

Μόνιμοι Κάτοικοι

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)