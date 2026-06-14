Σε πληγείσες καλλιέργειες στα Φάρσαλα ο Κόκκαλης

Την εικόνα της εκτεταμένης καταστροφής που άφησαν πίσω τους τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και η σφοδρή χαλαζόπτωση της περασμένης Παρασκευής στα Φάρσαλα, διαπίστωσε από κοντά ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής Λάρισας κ. Βασίλης Κόκκαλης, ο οποίος πραγματοποίησε σήμερα, Κυριακή, αυτοψία σε πληγείσες αγροτικές εκτάσεις της περιοχής.

Οι ζημιές που καταγράφονται σε βασικές καλλιέργειες του κάμπου προκαλούν έντονη ανησυχία στους παραγωγούς, καθώς το χαλάζι χτύπησε με ιδιαίτερη σφοδρότητα χωράφια με βιομηχανική ντομάτα, βαμβάκι και καλαμπόκι, σε μια περίοδο κρίσιμη για την εξέλιξη της παραγωγής.

Μετά την επίσκεψή του στις πληγείσες περιοχές και τις συζητήσεις που είχε με αγρότες, ο κ. Κόκκαλης περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση, τονίζοντας πως «η καταστροφή από το χαλάζι σε ντομάτα, σε βαμβάκι, σε καλαμπόκι, είναι σχεδόν ολοκληρωτική».

Παράλληλα, έθεσε ως άμεση προτεραιότητα την έναρξη των διαδικασιών καταγραφής των ζημιών από τον ΕΛΓΑ, ζητώντας από αύριο κιόλας να ξεκινήσουν δίκαιες και αντικειμενικές εκτιμήσεις, ώστε οι παραγωγοί να γνωρίζουν το μέγεθος των αποζημιώσεων που δικαιούνται.

Ο Λαρισαίος βουλευτής στάθηκε ιδιαίτερα και στο πάγιο αίτημα του αγροτικού κόσμου για αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, υπογραμμίζοντας ότι οι συνεχείς καταστροφές από ακραία καιρικά φαινόμενα καθιστούν επιτακτική την προσαρμογή του συστήματος αποζημιώσεων στις νέες συνθήκες που αντιμετωπίζει η ελληνική γεωργία.

«Ο αγροτικός κόσμος είναι στην εξαθλίωση πλέον και δεν είναι αυτό υπερβολή», σημείωσε χαρακτηριστικά, μεταφέροντας την αγωνία των παραγωγών που βλέπουν για ακόμη μία φορά τον κόπο και το εισόδημά τους να χάνονται μέσα σε λίγα λεπτά. Κλείνοντας, διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, στηρίζοντας τα αιτήματά τους για άμεσες αποζημιώσεις και ουσιαστικές αλλαγές στο πλαίσιο προστασίας της αγροτικής παραγωγής.