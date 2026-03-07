Σε προσυνεδριακή τροχιά η ΔΕΕΠ Λάρισας Ν.Δ.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει το Δ.Σ. της Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας Ν.Δ. με τις κατά τόπους οργανώσεις της περιφερειακής ενότητας, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην Ελασσόνα και διενεργήθηκε σύσκεψη με το Δ.Σ. της ΔΗΜ.Τ.Ο. Ελασσόνας.

Έγινε ενημέρωση για θέματα οργάνωσης, ανταλλαγή απόψεων και από τις δυο πλευρές, αλλά και συζήτηση για τοπικά θέματα τα οποία θα συζητηθούν και στο προσεχές προσυνέδριο.

Η συνάντηση έκλεισε με θετικά αποτελέσματα και την αμοιβαία δέσμευση για διαρκή συνεργασία σε όλα τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.