Σε ρυθμούς καρναβαλιού ο Δήμος Κιλελέρ

Συνάντηση για το σχεδιασμό των εκδηλώσεων της Αποκριάς πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιλελέρ.

Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρωτοβουλία της Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Υγείας & Κοινωνικής Πολιτικής Σέβης Λαδοπούλου- Χατζητζομπάνη συμμετείχαν Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων, Διευθυντές σχολικών μονάδων, σύλλογοι και φορείς από όλο τον Δήμο.

Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος τόνισε τα εξής: «Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ, καθώς και για τη διαχρονική σας προσφορά στον πολιτισμό, την παράδοση και την κοινωνική ζωή του Δήμου μας. Η σημερινή συνάντηση έχει έναν ιδιαίτερα σημαντικό σκοπό.

Να συζητήσουμε και να συντονίσουμε από κοινού τη διοργάνωση των αποκριάτικων εκδηλώσεων, ενός θεσμού που κάθε χρόνο δίνει ζωντάνια, χρώμα και χαρά στον τόπο μας. Οι Απόκριες δεν είναι μόνο μια περίοδος διασκέδασης. Είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε την πολιτιστική μας ταυτότητα, να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή, να προσφέρουμε στιγμές χαράς σε μικρούς και μεγάλους, να στηρίξουμε την τοπική οικονομία και την επισκεψιμότητα του Δήμου μας.

Ο Δήμος μας επιθυμεί οι φετινές εκδηλώσεις να είναι αποτέλεσμα συνεργασίας και συλλογικής προσπάθειας. Θέλουμε ένα πρόγραμμα πλούσιο, συμμετοχικό και οργανωμένο, που θα περιλαμβάνει δράσεις σε όλες τις κοινότητες , ώστε κανείς να μη μείνει εκτός της γιορτής. Σε αυτό το πλαίσιο σας καλέσαμε να καταθέσετε προτάσεις και ιδέες, να συμμετάσχετε ενεργά στον σχεδιασμό, να αναλάβετε πρωτοβουλίες με την υποστήριξη του Δήμου, να ενώσουμε δυνάμεις ώστε οι εκδηλώσεις να έχουν επιτυχία και ασφάλεια.

Ο Δήμος, από την πλευρά του, δεσμεύεται να στηρίξει οργανωτικά και οικονομικά, στο μέτρο του δυνατού, όλες τις προσπάθειες, εξασφαλίζοντας τον απαραίτητο συντονισμό, την προβολή και την υποδομή. Οι Απόκριες μπορούν να αποτελέσουν ένα φωτεινό παράδειγμα συνεργασίας και εξωστρέφειας για τον Δήμο μας. Με τη δική σας εμπειρία, τη διάθεση και το μεράκι σας, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα αποκριάτικο πρόγραμμα που θα μείνει αξέχαστο σε όλους. Σας καλώ, λοιπόν, σε έναν γόνιμο διάλογο, να ακούσουμε προτάσεις, να καταγράψουμε ανάγκες και να καταλήξουμε σε ένα κοινό σχέδιο δράσης».

Ύστερα από γόνιμο διάλογο συναποφασίστηκε η κεντρική εκδήλωση να πραγματοποιηθεί την Κυριακή των Αποκριών στις 22 Φεβρουαρίου 2026 στην έδρα του Δήμου, την Νίκαια και οι σύλλογοι να συμμετάσχουν με ελεύθερη αμφίεση, δίχως βεβαίως να επηρεαστούν οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις των Τοπικών Κοινοτήτων του συνόλου του τριημέρου.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Κυριακής θα περιλαμβάνει: Από τις 14:30, δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες, κατασκευή χαρταετού, μαριονέτας, Facepainting και θεματικά πάρκα με την «Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων». Η παρέλαση των καρναβαλιστών θα ξεκινήσει στις 17:00 πλαισιωμένη από performers με roller και φιγούρες μασκότ.

Σε αυτήν την εκδήλωση, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά, κλήθηκαν να συμμετάσχουν όλοι οι σύλλογοι με τα μέλη τους για να δοθεί ένα ιδιαίτερο χρώμα και μία ξεχωριστή δυναμική στο φετινό εορτασμό των αποκριών. Η βραδιά σχεδιάζεται θα συνεχιστεί με το παραδοσιακό γαϊτανάκι, το άναμμα της φωτιάς και το αποκριάτικο γλέντι με άφθονο κρασί και εκλεκτά εδέσματα.

Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις Κοινότητες του Δήμου τόσο το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου όσο και την καθαρή Δευτέρα στις 23 Φεβρουαρίου.