Σε συνάντηση με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συμμετείχε ο Χρήστος Γιακουβής

Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται ότι «ο Πρόεδρος του Φορέα Χρήστος Γιακουβής συμμετείχε σε συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, παρουσία του Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνου Μουτζούρη, των Αντιπεριφερειαρχών κ. Κωνσταντίνου Αρώνη και κ. Ευστρατίου Κυρατζή, του Προέδρου του Επιμελητηρίου Λέσβου κ. Παναγιώτη Τατάκη καθώς και των Προέδρων των Επιμελητηρίων Χίου κ. Παντελή Λεγάτου, Σάμου κ. Γιώργου Κυριαζή, Μαγνησίας κ. Αριστοτέλη Μπασδάνη και Καρδίτσας κ. Κωνσταντίνου Ζυγογιάννη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών κ. Παρασκευάς Φραντζέσκου, η Αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου Βόλου κ. Μένια Λαζάρου, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Θεσσαλών Λέσβου κ. Μιχαήλ Αργυρίου και η Προϊσταμένη Τουρισμού της Περιφέρειας κ. Αγγελική Πολυτάκη.

Σκοπός της συνάντησης ήταν ο συντονισμός ενεργειών για την ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών του Βορείου Αιγαίου με τον Βόλο και την περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών, τουριστικών και μεταφορικών σχέσεων με τη Θεσσαλία.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, επιβεβαιώθηκε η ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών φορέων για την ενίσχυση της ακτοπλοϊκής διασύνδεσης των νησιών του Βορείου Αιγαίου με τον Βόλο, καθώς αυτή η σύνδεση μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για τις δύο περιοχές.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα οφέλη που μπορεί να προκύψουν από τη σύνδεση αυτή, όπως η ευκολία στη μεταφορά προϊόντων, η ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων, η αύξηση των τουριστικών ροών και η δημιουργία νέων επιχειρηματικών συνεργασιών.

Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι η ακτοπλοϊκή σύνδεση θα συμβάλει στη διεύρυνση των τουριστικών διαδρομών και στη βελτίωση της πρόσβασης των κατοίκων σε υπηρεσίες και αγορές τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας τόνισε ότι η λειτουργία της συγκεκριμένης γραμμής αποτελεί κοινή προτεραιότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων και εξέφρασε τη βούληση να στηρίξουν όλοι ενεργά τη σημαντική αυτή προσπάθεια.

Στο πλαίσιο αυτό, δεσμεύτηκε να συμβάλει από κοινού με τους υπολοίπους με προτάσεις και πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν τη βιωσιμότητα και την αναπτυξιακή προοπτική της ακτοπλοϊκής σύνδεσης».