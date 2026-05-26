Σε τροχιά νέων κινητοποιήσεων οι αγρότες – Βγάζουν τα τρακτέρ στους δρόμους σε Πλατύκαμπο και Τύρναβο

Σε νέο γύρο αγωνιστικών κινητοποιήσεων προχωρούν οι αγρότες της Λάρισας διαμαρτυρόμενοι για τα σοβαρά προβλήματα που συνεχίζουν να πλήττουν τον πρωτογενή τομέα και να απειλούν τη βιωσιμότητα των καλλιεργειών και των νοικοκυριών.

Μετά τη σύσκεψη που πραγματοποίησε η ΕΟΑΣΝΛ, στην οποία συμμετείχαν αγρότες από τα χωριά της ευρύτερης περιοχής, αποφασίστηκε να προχωρήσουν σε κινητοποίηση με τρακτέρ στον κόμβο Πλατυκάμπου την Τρίτη 2 Ιουνίου στις 5.30 το απόγευμα.

Επίσης σε άλλη σύσκεψη αγροτικών συλλόγων του Δήμου Τυρνάβου αποφασίστηκε την ίδια ημέρα να προχωρήσουν σε κινητοποίηση στην εθνική οδό Λάρισας – Κοζάνης, στο ύψος της γέφυρας.

Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για ασφυκτική πίεση από το αυξημένο κόστος παραγωγής, με τις τιμές σε καύσιμα, ρεύμα, λιπάσματα και αγροτικά εφόδια να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ οι τιμές διάθεσης των προϊόντων τους δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες και στα έξοδα της παραγωγής.

Παράλληλα, εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις και τις ελλιπείς ενισχύσεις μετά τις ζημιές που υπέστησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Οι αγρότες ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης, ουσιαστικές αποζημιώσεις, μείωση του κόστους παραγωγής και συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την Πολιτεία για την προστασία του εισοδήματός τους.

Όπως επισημαίνουν, χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις, η αγροτική παραγωγή οδηγείται σε αδιέξοδο, με σοβαρές συνέπειες τόσο για τους ίδιους όσο και για την τοπική οικονομία.

