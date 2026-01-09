Σε τροχιά υλοποίησης η ανάπλαση της Πλατείας Καλυβίων

Τη σύμβαση για το έργο «Ανάπλαση Πλατείας Καλυβίων» υπέγραψε ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας με τον κ. Αθανάσιο Γκουντούρα νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «Γκουντούρας Αθανάσιος και ΣΙΑ ΕΤΕ», με έδρα τη Λάρισα.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 395.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και αφορά την ολοκληρωμένη ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του οικισμού Καλυβίων, με στόχο τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.

Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στη βελτίωση της προσβασιμότητας, της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, καθώς και στη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου συνάντησης και κοινωνικών δραστηριοτήτων για όλες τις ηλικίες.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας ανέφερε αναφορικά με την υπογραφή της σύμβασης: «Με την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης ένα ακόμη σημαντικό έργο για την τοπική ανάπτυξη, που έχει εγκριθεί από το Πράσινο Ταμείο για τον Δήμο Ελασσόνας και αφορά τη νέα πλατεία Καλυβίων. Ένα έργο που φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των κατοίκων. Τα Καλύβια αποτελούν μια ζωντανή και δραστήρια κοινότητα, με πολλές νέες οικογένειες και έντονη κοινωνική ζωή. Η αναβάθμιση της πλατείας θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Συνεχίζουμε με συνέπεια το σχέδιό μας για ουσιαστικές παρεμβάσεις σε όλες τις κοινότητες του δήμου μας».

Τεχνικά Χαρακτηριστικά του έργου