Σε τροχιά υλοποίησης το νέο κλειστό κολυμβητήριο Τυρνάβου – Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου

Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τον Δήμο Τυρνάβου σηματοδοτεί η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την κατασκευή του νέου κλειστού κολυμβητηρίου, καθώς αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, με την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη των εργασιών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία SOLIS Α.Ε. Η κατασκευή του κλειστού κολυμβητηρίου εντάσσεται σε πρόγραμμα χρηματοδότησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την ανάπτυξη αντίστοιχων εγκαταστάσεων σε δήμους του διαμερίσματος και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που δρομολογούνται τα τελευταία χρόνια στον τομέα του αθλητισμού στον Δήμο Τυρνάβου.

Πρόκειται για ένα έργο που τέθηκε από τον Δήμαρχο Τυρνάβου Στέλιο Τσικριτσή ως ένα από τα βασικά ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη των αθλητικών υποδομών του Δήμου ήδη από τις πρώτες συναντήσεις εργασίας που πραγματοποιήθηκαν με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα μετά την ανάληψη των καθηκόντων της σημερινής δημοτικής αρχής.

Οι μετέπειτα ανακοινώσεις από την Περιφέρεια επιβεβαίωσαν τη δυνατότητα υλοποίησης ενός πάγιου αιτήματος της τοπικής κοινωνίας που πλέον έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στις αθλητικές υποδομές του Δήμου, προσφέροντας νέες δυνατότητες άθλησης, εκπαίδευσης, αναψυχής και κοινωνικής συμμετοχής για μικρούς και μεγάλους.

Η τρέχουσα εξέλιξη, με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, αποτελεί το επόμενο ουσιαστικό βήμα ώστε το έργο να περάσει οριστικά στην κατασκευή.

Το νέο κολυμβητήριο θα αποτελέσει μια σύγχρονη και λειτουργική αθλητική εγκατάσταση, σχεδιασμένη σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας, προσβασιμότητας και ενεργειακής απόδοσης. Θα διαθέτει θερμαινόμενη κλειστή πισίνα διαστάσεων 25 μέτρων, κατάλληλη τόσο για την εκμάθηση κολύμβησης όσο και για αθλητικές δραστηριότητες και προπονήσεις, ενώ θα περιλαμβάνει πλήρως εξοπλισμένα αποδυτήρια, χώρους υγιεινής, διοικητικούς και βοηθητικούς χώρους, καθώς και σύγχρονο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που θα εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Παράλληλα, προβλέπεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με ασφαλείς προσβάσεις, θέσεις στάθμευσης, σύγχρονο φωτισμό και όλες τις απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.

Η ανάδειξη αναδόχου σηματοδοτεί τη μετάβαση του έργου από το στάδιο του σχεδιασμού στο στάδιο της υλοποίησης μετά την οποία, ο Τύρναβος θα αποκτήσει για πρώτη φορά κλειστή κολυμβητική εγκατάσταση που θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, συμπληρώνοντας τις υφιστάμενες αθλητικές υποδομές της περιοχής και ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες άθλησης των δημοτών.

Χαιρετίζοντας την εξέλιξη, ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής δήλωσε:

«Η ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το νέο κλειστό κολυμβητήριο αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τον Δήμο μας και ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα μέχρι την έναρξη υλοποίησης ενός έργου που για δεκαετίες αποτελούσε αίτημα των κατοίκων της περιοχής.

Από την πρώτη στιγμή θέσαμε το ζήτημα της κατασκευής κλειστού κολυμβητηρίου στις συναντήσεις μας με την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Πλέον, το κολυμβητήριο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρεμβάσεων που υλοποιούνται ή δρομολογούνται στον Δήμο μας, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών, την ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Ο αθλητισμός είναι δικαίωμα για όλους και η δημιουργία σύγχρονων δημόσιων αθλητικών υποδομών αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στους πολίτες. Συνεχίζουμε με συνέπεια να διεκδικούμε έργα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και αφήνουν ουσιαστική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.»

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νίκος Νταλαγιάννης τόνισε:

«Η κατασκευή του νέου κλειστού κολυμβητηρίου αποτελεί μια ιστορική στιγμή για τον αθλητισμό του Τυρνάβου. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει νέες δυνατότητες στα παιδιά, στους νέους, στους αθλητικούς συλλόγους αλλά και σε κάθε δημότη που επιθυμεί να αθλείται σε σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά θα δίνεται η δυνατότητα σε παιδιά και νέους της περιοχής να ασχοληθούν συστηματικά με την κολύμβηση χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται σε άλλες πόλεις, ενώ δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων αθλητικών δραστηριοτήτων και συλλογικών πρωτοβουλιών.

Με την ολοκλήρωσή του, ο Δήμος μας θα αποκτήσει μια υποδομή που έλειπε για δεκαετίες από την περιοχή και η οποία θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της κολύμβησης, στη διάδοση του αθλητισμού και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε συστηματικά για την αναβάθμιση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας.»

Ήδη ακολουθώντας τις οδηγίες του Δημάρχου Τυρνάβου, οι υπηρεσίες του Δήμου προετοιμάζονται για την τάχιστη διεκπεραίωση τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων με τη Δημοτική Αρχή να συνεχίζει παρακολουθώντας την πορεία του έργου και συμβάλλοντας με όλες τις δυνάμεις της στην ταχεία υλοποίησή του, ώστε το συντομότερο δυνατόν οι δημότες του Τυρνάβου να δουν ένα ακόμη σημαντικό έργο υποδομής να παίρνει σάρκα και οστά.