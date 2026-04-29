Σε τροχιά υλοποίησης το σιδηροδρομικό έργο για την ηλεκτροκίνηση στη γραμμή Λάρισα-Βόλος

Ακόμα ένα σιδηροδρομικό έργο εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Αφορά στο έργο ηλεκτροκίνησης στη γραμμή Λάρισα-Βόλος.

Πιο συγκεκριμένα επετεύχθη η ένταξη του έργου Ηλεκτροκίνηση, Σηματοδότηση – Τηλεδιοίκηση, Τηλεπικοινωνίες και ETCS L1 στην υφιστάμενη Μονή Σιδηροδρομική Γραμμή Λάρισα – Βόλος με αναβάθμιση της Σιδηροδρομικής Γραμμής στο τμήμα ΣΣ Λατομείου – ΒΙΠΕ – ΣΣ Βόλου συνολικού μήκους 61,5χλμ.

Το ποσό με το οποίο χρηματοδοτείται είναι 51,41 εκατ. ευρώ. Από αυτά 50,7 εκατ. αφορούν στο έργο, και 700.000 ευρώ για τις εφορείες αρχαιοτήτων Μαγνησίας και Λάρισας. Η δαπάνη εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και έχει ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2030.

Να θυμίσουμε ότι για το έργο έχει πραγματοποιηθεί διαγωνισμός με ανάδοχο την AKTOR αλλά τα έργα δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν λόγω των μεγάλων ζημιών που προκάλεσε στην υποδομή της γραμμής η θεομηνία Daniel. Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Ποιο είναι το έργο

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση συστημάτων Σηματοδότησης-Τηλεδιοίκησης, ETCS L1 και Ηλεκτροκίνησης τύπου trolley στη μονή σιδηροδρομική γραμμή Λάρισα – Βόλος, μήκους 61,5χλμ περίπου, καθώς και στην αναβάθμιση της υφιστάμενης μονής μετρικής γραμμής σε κανονικού εύρους στο τμήμα Σ.Σ. Λατομείου – ΒΙ.ΠΕ. – Σ.Σ.Βόλου.

H Πράξη περιλαμβάνει:

1. Το υποέργο της κατασκευής, το οποίο αφορά:

• Στην κατασκευή νέας παραλλαγής μονής Σ.Γ. κανονικού εύρους στο τμήμα από τη Χ.Θ. 49+184 (πριν από την είσοδο του Σ.Σ. Λατομείου) έως τη Χ.Θ. 59+677 (είσοδος Σ.Σ. Βόλου) προς αντικατάσταση της υπάρχουσας μη λειτουργούσας μετρικής γραμμής στο ίδιο τμήμα.

• Στην πλήρη κατασκευή του Συστήματος Ηλεκτροκίνησης που περιλαμβάνει: την Εναέρια Γραμμή Επαφής τύπου trolley για 25 kV, 50 Hz, τον Υ/Σ ισχύος έλξης Ριζόμυλου, το σύστημα Τηλεδιοίκησης – Τηλεελέγχου της ηλεκτροκίνησης (SCADA) και την ένταξή του στο υφιστάμενο Κέντρο Τηλεδιοίκησης Θεσσαλονίκης.

• Στην κατασκευή σύγχρονου συστήματος σηματοδότησης με τηλεδιοίκηση και ETCS επιπέδου 1, baseline 3.

• Στην κατασκευή της δομημένης καλωδίωσης για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών κατά τη λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής.

• Στην ανακαίνιση – τακτοποίηση μέρους των γραμμών και αλλαγών στους Σ.Στ. Χάλκης, Μελίας, Κυψέλης, Αρμενίου και Βελεστίνου.

• Στην ανακαίνιση κτιρίων στους Σ.Στ. Χάλκης, Μελίας, Κυψέλης, Αρμενίου, Βελεστίνου, Λατομείου και Βόλου για την κατασκευή τεχνικών δωματίων.

• Στην κατασκευή νέας στάσης για επιβατική χρήση στη περιοχή της ΒΙΠΕ από τη Χ.Θ. 54+480 έως τη Χ.Θ. 54+600 της νέας παραλλαγής,

για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων της ΒΙΠΕ.

• Σε λοιπές εργασίες μικρής κλίμακας στους Σταθμούς και στην ανοικτή γραμμή (έργα Πολ. Μηχ., Η/Μ εγκαταστάσεων κλπ.)

• Στην πιστοποίηση ως προς τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας του υποσυστήματος «υποδομή» για τη νέα παραλλαγή από την Χ.Θ. 49+184 (πριν από την είσοδο του Σ.Σ. Λατομείου) έως τη Χ.Θ. 59+677 (είσοδος Σ.Σ. Βόλου).

• Στην πιστοποίηση ως προς τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας των υποσυστημάτων «ενέργεια» και «έλεγχος χειρισμός και σηματοδότηση» για το σύνολο της γραμμής.

2. Το υποέργο της σύμβασης μεταξύ ΑΔΜΗΕ και Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ για τις υπηρεσίες του ΑΔΜΗΕ στη σύνδεση του Υ/Σ ισχύος έλξης Ριζόμυλου με το δίκτυο της ΔΕΗ.

3. Το υποέργο της σύμβασης για την κατασκευή της γραμμής μεταφοράς και της σύνδεσης του Υποσταθμού (Υ/Σ) Έλξης Βελεστίνου στη θέση «Ριζόμυλος».

4. Τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις για τον Υ/Σ στη θέση Ριζόμυλος και των απαιτούμενων εδαφοτεμαχίων έδρασης των πυλώνων της γραμμής μεταφοράς της ΔΕΗ.

6. Τις απαιτούμενες αρχαιολογικές εργασίες στο Νομό Μαγνησίας και στο Νομό Λάρισας.

7. Την έκδοση απόφασης από τον ERA για έγκριση τεχνικής λύσης εξοπλισμού ERTMS

8. Τις φυτοτεχνικές εργασίες στη νέα παραλλαγή της ΣΓ από Σ.Σ. Λατομείου έως Σ.Σ. Βόλου.

Νίκος Καραγιάννης – ypodomes.com