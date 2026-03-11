Σε φωτιά που έκαιγε σε καλαμιές στον Αργυροπούλι επενέβη η Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε καλαμιές στην περιοχή του Αργυροπουλίου, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σημείο όπου υπάρχουν καλαμιές και ξερά χόρτα, ενώ γύρω από το σημείο βρίσκονται χωράφια. Λόγω του μεγάλου φορτίου ξηρής βλάστησης, οι φλόγες πήραν γρήγορα έκταση, με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλωθεί σε μεγαλύτερη επιφάνεια μέσα σε λίγη ώρα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς αποτρέποντας τον κίνδυνο να επεκταθεί σε γειτονικές καλλιέργειες.

Πηγή: tirnavospress.gr