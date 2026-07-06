Σημαντική δωρεά από την Αντικαρκινική Λάρισας: 18 κλινοστρώματα στην Αιματολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου

Μια αξιόλογη προσφορά προς τους ασθενείς της Αιματολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας ολοκληρώθηκε από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία – Παράρτημα Λάρισας, η οποία παρέδωσε 18 υπερσύγχρονα κλινοστρώματα, αποτέλεσμα μιας πολύμηνης κοινωνικής δράσης που αγκαλιάστηκε από πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς της περιοχής.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε με το Πασχαλινό Bazaar Αγάπης και ολοκληρώθηκε χάρη στην έμπρακτη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Στην επιτυχία της συνέβαλαν 25 επιχειρήσεις της Λάρισας, καθώς και ο 7ος Κραυξίδειος Αγώνας Δρόμου, μέσω των οποίων συγκεντρώθηκαν οι απαραίτητοι πόροι για την προμήθεια του εξοπλισμού.

Τα κλινοστρώματα είναι ειδικών προδιαγραφών και προορίζονται για ογκολογικούς και αιματολογικούς ασθενείς, ενισχύοντας σημαντικά την ποιότητα της νοσηλείας τους. Η χρήση τους αναμένεται να προσφέρει μεγαλύτερη άνεση, καλύτερη υποστήριξη του σώματος και αυξημένη ασφάλεια στους ασθενείς που υποβάλλονται σε πολύχρονες θεραπείες.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr