Σημαντική παρέμβαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη μάστιγα του τζόγου

Μια σημαντική παρέμβαση κάνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής σε ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα που αποτελεί πλέον μάστιγα για την ελληνική κοινωνία και είναι αυτό των εξαρτήσεων και εθισμού, ειδικά του τζόγου. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, όπως παρουσιάστηκαν στο περιφερειακό συμβούλιο, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τζόγου μεταξύ των χωρών της Ευρώπης, καθώς τα παιδιά στην Ελλάδα ξεκινούν να ποντάρουν από 15 ετών! Ο τζόγος έγινε εθνικό σπορ με τους νέους 17-24 ετών να στοιχηματίζουν περισσότερο από τους νέους κάθε ευρωπαϊκής χώρας.

Στη σοβαρή αυτή κατάσταση που διαμορφώνεται για την Ελληνική κοινωνία, η Περιφέρεια Θεσσαλίας κάνει παρέμβαση με το νέο πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας και αλληλοβοήθειας για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το οποίο παρουσιάστηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Αναφερόμενος στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, επισήμανε ότι «η Περιφέρεια επιλέγει να επενδύει σε πολιτικές που στηρίζονται στην επιστημονική γνώση και απαντούν σε πραγματικές κοινωνικές ανάγκες, αντιμετωπίζοντας την εξάρτηση ως ένα σύνθετο ψυχοκοινωνικό ζήτημα που απαιτεί ολιστική προσέγγιση, πρόληψη, κοινωνική συμμετοχή και ουσιαστική επανένταξη. Προχωράμε σε πρωτοβουλίες και δεν παραμένουμε παθητικοί θεατές στη σύγχρονη μάστιγα του τζόγου, ιδιαίτερα στους νέους».

Το πρόγραμμα είναι διετούς δράσης, εντάσσεται στον σχεδιασμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο 2026–2030, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ και αφορά στο σύνολο της Θεσσαλίας. Απευθύνεται σε ανθρώπους με προβλήματα εξάρτησης από ναρκωτικά, αλκοόλ, τζόγο, διαδικτυακά παιχνίδια και άλλες συμπεριφορικές εξαρτήσεις, οι οποίοι όμως διατηρούν σε ένα βαθμό επίπεδα λειτουργικότητας (σε προσωπικό, οικογενειακό και επαγγελματικό επίπεδο), καθώς και στα μέλη του συγγενικού και οικογενειακού τους περιβάλλοντος, προσφέροντας μια νέα πρόταση απεξάρτησης που συνδυάζει επιστημονική γνώση, κοινωνική καινοτομία και ανθρώπινη προσέγγιση. Βασίζεται στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας του ΑΠΘ, το οποίο λειτουργεί σε τρεις πόλεις της χώρας (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Χανιά). Με τη συγκεκριμένη δράση η Θεσσαλία φιλοδοξεί να αποτελέσει πανελλαδικό παράδειγμα εφαρμογής καινοτόμων πολιτικών κοινωνικής υγείας, δημιουργώντας νέες δυνατότητες υποστήριξης για ανθρώπους και οικογένειες που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις σύγχρονες μορφές εξάρτησης.

Κατά τη διάρκεια της αναλυτικής παρουσίασης ο ψυχολόγος και Συντονιστής των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Σωτήρης Λαϊνάς,έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τη συνεχή αύξηση των περιστατικών αφορούν στον τζόγο και στις εφαρμογές του διαδικτύου, ενώ ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι που παραμένουν λειτουργικοί στην επαγγελματική και οικογενειακή τους ζωή αντιμετωπίζουν σοβαρές εθιστικές συμπεριφορές.

«Έχουμε από τα μεγαλύτερα προβλήματα τζόγου στην Ευρώπη, με τα παιδιά να ξεκινούν να ποντάρουν από 15 ετών! Και όμως, δεν υπάρχει δημόσια συζήτηση για αυτό. Καμία έρευνα δεν διενεργείται. Στην Ελλάδα, ο τζόγος έγινε εθνικό σπορ με τους νέους 17-24 ετών να στοιχηματίζουν περισσότερο από τους νέους κάθε ευρωπαϊκής χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 7 – 10 Έλληνες, από 17 – 24 ετών, παίζουν συστηματικά τζόγο online. Σε αυτή την κατηγορία είμαστε πρωταθλητές στην Ε.Ε. Πριν από 15 χρόνια στην Ελλάδα, λειτουργούσε νόμιμα μόνο ΜΙΑ Εταιρεία τυχερών παιχνιδιών. Σήμερα, το 2026 οι αδειοδοτημένεςστοιχηματικές εταιρείες ξεπερνούν τις 20! Δηλαδή, έχουμε 20 εταιρείες για 10.000.000 κατοίκους. Σε online συμμετοχή είμαστε από τις πρώτες χώρες παγκοσμίως. Πέρσι για παράδειγμα, ποντάραμε σχεδόν 17 δις ευρώ (!) σε τυχερά παιχνίδια. Δηλαδή, 44 εκατομ. ευρώ την ημέρα ή 2 εκατομ. ευρώ την ώρα»!

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία της λειτουργίας του προγράμματος στη Θεσσαλία, σημείωσε ότι μέσα σε δέκα χρόνια έχουν υποστηριχθεί περισσότεροι από 1.500 πολίτες με προβλήματα εξάρτησης και μέλη των οικογενειών τους, ενώ μόνο το 2025 οι υπηρεσίες του προγράμματος παρασχέθηκαν σε 176 ανθρώπους που αναζήτησαν ψυχοκοινωνική υποστήριξη και σε περισσότερους από 100 πολίτες που συμμετείχαν σε δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Ο κ. Λαϊνάς υπογράμμισε ότι το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας του ΑΠΘ αποτελεί τη μοναδική κρατική πρόταση απεξάρτησης στη χώρα που αξιοποιεί συστηματικά τις πρακτικές της αυτοβοήθειας και της αλληλοβοήθειας, λειτουργώντας από το 2001 στη Θεσσαλονίκη, ενώ στη Λάρισα συμπληρώνει ήδη έντεκα χρόνια παρουσίας.

Αποφάσεις

Στο πλαίσιο της συζήτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τέθηκε αίτημα από την πλευρά του κ. Τσαπλέ, για πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αναφορικά με τη δημιουργία αποτεφρωτηρίων στην περιοχή. Απαντώντας ο Περιφερειάρχης Δ. Κουρέτας, αποσαφήνισε ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, δεν προβλέπει αρμοδιότητες στις Περιφέρειες για ανάλογες κινήσεις. Αυτές οι αρμοδιότητες ανήκουν στους κατά τόπους ΟΤΑ.

Επίσης το ΠΣ ενέκρινε το ετήσιο Πρόγραμμα Προμηθειών της Περιφέρειας Θεσσαλίας έτους 2026, την εκτέλεση διαγωνιστικών διαδικασιών σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ) για το έτος 2026. Για την ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας των πολιτών η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα προβεί στη διαδικασία προμήθειας 40 Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (ΑΕΑ), με σκοπό την παραχώρηση τους σε διάφορους φορείς, σε κάθε περιφερειακή ενότητα, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες.Επίσης, το περιφερειακό συμβούλιο αποφάσισε για τις θέσεις μαθητείας στα ΕΠΑ.Λ / Π. ΕΠΑ. Λ και ΕΠΑ.Σ., Μαθητείας Δ.ΥΠ.Α για την περίοδο 2026-2027 ανά Περιφερειακή Ενότητα και 40 συνολικά προσφερόμενες θέσεις μαθητείας στο Μεταλυκειακό έτος για τις τάξεις αποφοίτων σε διάφορες ειδικότητες. Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τη διοργάνωση σειράς πολιτιστικών, αθλητικών και επιστημονικών εκδηλώσεων που ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Τέλος το Σώμα μετά από πρόταση του περιφερειακού συμβούλου Βασίλη Πινακά κράτησε ενός λεπτού σιγή εις μνήμην του αείμνηστου πολιτικού Γιώργου Σουφλιά και αποφασίστηκε η έκδοση σχετικού ψηφίσματος.