ΣΘΕΒ: Διαδικτυακό σεμινάριο “Logistics και Τεχνητή Νοημοσύνη (AI)”

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, αναγνωρίζοντας τις αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων για ουσιαστική και στρατηγική ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλα τα στάδια της λειτουργίας τους, διοργανώνει 8ωρο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Logistics & Τεχνητή Νοημοσύνη (AI)», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου και την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, ώρες 17:00–21:00.

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης μετασχηματίζει δυναμικά την εφοδιαστική αλυσίδα και τα logistics, επηρεάζοντας καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις προβλέπουν τη ζήτηση, οργανώνουν τις μεταφορές, διαχειρίζονται αποθήκες, ελέγχουν κόστη και λαμβάνουν κρίσιμες επιχειρησιακές αποφάσεις. Το σεμινάριο σχεδιάστηκε ως απάντηση στην ανάγκη των σύγχρονων οργανισμών να αξιοποιήσουν πρακτικά την AI όχι αποσπασματικά, αλλά ολιστικά, ενσωματώνοντάς την σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής λειτουργία, από το forecasting και τον προγραμματισμό έως τη διαχείριση μεταφορών, τις αποθήκες και τα πληροφοριακά συστήματα.

Μέσα από πρακτικά παραδείγματα και εφαρμοσμένες μεθοδολογίες, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν ουσιαστικές γνώσεις για εφαρμογές AI στην πρόβλεψη ζήτησης και τον προγραμματισμό, στην έξυπνη δρομολόγηση και διαχείριση μεταφορών, στους αυτοματισμούς αποθηκών και στα predictive analytics, με έμφαση παράλληλα στον κρίσιμο ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα και στις δεξιότητες του logistician του μέλλοντος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη όλων των επιπέδων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας, των logistics, των μεταφορών, των αποθηκών, του Supply & Demand Planning, του Fleet και του Procurement, καθώς και σε Operations Managers και στελέχη cross-functional τμημάτων. Απευθύνεται επίσης σε όλους τους επαγγελματίες που επιθυμούν να κατανοήσουν πρακτικά τον ρόλο της AI στα logistics.

Εισηγητές είναι ο κ. Κώστας Θεοφανίδης και ο κ. Δημήτρης Παπασωτηρίου, στελέχη με πολυετή και διεθνή εμπειρία στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και την εκπαίδευση στελεχών.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω της φόρμας συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του ΣΘΕΒ (αρμόδια κ. Χαρούλα Γκουσγκούνη) στο τηλέφωνο: 2410555507 και το email: members@sthev.gr.