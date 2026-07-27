Σκάκι στην «Κατασκήνωση στην Πόλη»: Στρατηγική, σκέψη και αξίες στο παιχνίδι

Για πολλοστή συνεχόμενη χρονιά, οι μικροί κατασκηνωτές του προγράμματος του Δήμου Λαρισαίων «Κατασκήνωση στην Πόλη» γνωρίζουν τον συναρπαστικό κόσμο του σκακιού και ανακαλύπτουν τα μυστικά ενός από τα πιο αγαπημένα παιχνίδια στρατηγικής.

Ο εκπαιδευτής του Συλλόγου Σκακιστών Λάρισας, Σπύρος Ναθαναήλ, παρουσιάζει στα παιδιά τους βασικούς κανόνες και τις αρχές του παιχνιδιού, μέσα από μια βιωματική και ευχάριστη διαδικασία που συνδυάζει τη γνώση με την ψυχαγωγία.

Το σκάκι αποτελεί ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο, καθώς καλλιεργεί δεξιότητες όπως η συγκέντρωση, η μνήμη, η κριτική σκέψη, ο λογικός συλλογισμός, η υπομονή και η επιμονή. Παράλληλα, μέσα από κάθε παρτίδα, τα παιδιά μαθαίνουν να σχεδιάζουν τη στρατηγική τους, να παίρνουν αποφάσεις, να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των επιλογών τους και να αναζητούν λύσεις. Τα παιδιά μαθαίνουν να χαίρονται τη νίκη, να διαχειρίζονται την ήττα και να αντιλαμβάνονται ότι σε κάθε παιχνίδι σημασία έχει όχι μόνο το αποτέλεσμα, αλλά και η προσπάθεια, η σκέψη και η διαδρομή μέχρι αυτό.

Η ανταπόκριση των μικρών κατασκηνωτών είναι κάθε χρόνο ιδιαίτερα θερμή. Μετά το εισαγωγικό μάθημα, οι σκακιέρες παίρνουν τη θέση τους στις δομές του προγράμματος και τα παιδιά συνεχίζουν καθημερινά την εξάσκηση, πραγματοποιώντας τις δικές τους παρτίδες και βελτιώνοντας τις δεξιότητές τους Τα μαθήματα σκακιού πραγματοποιούνται σε όλες τις δομές της «Κατασκήνωσης στην Πόλη» και αποτελούν μία από τις αγαπημένες και διαχρονικές δράσεις του προγράμματος.

Ο Δήμος Λαρισαίων, μέσα από την «Κατασκήνωση στην Πόλη», συνεχίζει να προσφέρει στα παιδιά ένα πλούσιο πρόγραμμα δημιουργικών, εκπαιδευτικών, αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον χρόνο τους, να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες και, κυρίως, να μάθουν μέσα από τη χαρά του παιχνιδιού.