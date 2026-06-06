«Σκελίδες μιας αλυσίδας» στη Θεσσαλία – Στον Πλατύκαμπο για το τοπικό σκόρδο η ΕΡΤ3

Το επεισόδιο «Σκελίδες μιας αλυσίδας» της εκπομπής «+άνθρωποι» μεταδίδεται στην ΕΡΤ3, την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, στις 20:30. Ο Γιάννης Δάρρας ταξιδεύει στη Θεσσαλία και συναντά καλλιεργητές σκόδου και ερευνητές του Πανεπιστημίου της περιοχής, ανθρώπους που αποτελούν την προστιθέμενη αξία του τόπου.

Από τα βιβλία των συνεταιριστών της μεταπολεμικής περιόδου μέχρι τα σύγχρονα εργαστήρια βιοχημείας, η διαδρομή του Πλατυκάμπου φωτίζει ένα ερώτημα που αφορά ολόκληρη τη χώρα: μπορεί η συνεργασία να μετατραπεί σε δομή και η τοπική παραγωγή σε βιώσιμη υπεραξία;

Στον Πλατύκαμπο Λάρισας, μια καλλιέργεια εκατό χρόνων δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως παράδοση, αλλά ως πεδίο στρατηγικής. Αγρότες, συνεταιρισμός, πανεπιστημιακή κοινότητα και τοπική αυτοδιοίκηση συναντώνται σε ένα κοινό σχέδιο: να κρατήσουν την αξία στον τόπο.

Ο Γιάννης Δάρρας συνομίλησε με ανθρώπους τριών γενεών, με παραγωγούς που επέστρεψαν συνειδητά, με επιστήμονες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που επέλεξαν να παραμείνουν και να ερευνήσουν στον τόπο τους και με όσους επιχειρούν να μετατρέψουν τη γνώση σε εφαρμογή.

Ένα επεισόδιο για τη διαφορά ανάμεσα στην τιμή και στην αξία. Για το πώς το «μαζί» παύει να είναι σύνθημα και γίνεται εργαλείο ανάπτυξης.

Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, στις 20:30, στην ΕΡΤ3