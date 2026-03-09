Σκρέκας, Κονταδάκης σήμερα στη Λάρισα για το προσυνέδριο της ΝΔ

Κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας με επικεφαλής τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής κ. Κώστα Σκρέκα και τον Γραμματέα Οργανωτικού κ. Στέλιο Κονταδάκη, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη σήμερα στη Π.Ε. Λάρισας, στο πλαίσιο προγραμματισμένων δράσεων επικοινωνίας με τα κομματικά στελέχη και του προσυνεδριακού διαλόγου.

Το πρόγραμμα επισκέψεων:

• 10:00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Περιφερειάρχης κ. Κουρέτας Δημήτριος

(Καλλισθένους και Θεοφράστου – Λάρισα)

• 10:45 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γενική Γραμματέας κ. Καραλαριώτου Ειρήνη (Ρένα)

(Σωκράτους 111 – Λάρισα)

• 11:30 ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αντιπρόεδρος κ. Παπαλέξης Δημήτριος

(Παπακυριαζή 44 – Λάρισα)

• 12:10 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Δήμαρχος κ. Μαμάκος Αθανάσιος

(Ίωνος Δραγούμη 3 – Λάρισα)

• 12:45 Τ.Ε.Ε.

Πρόεδρος κ. Παπαγεωργίου Νικόλαος

(Καλλιθέας 7 & Τζαβέλα – Λάρισα)

• 13:30 ΕΠΙΣΚΕΨΗ P.F.S.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE Α.Β.Ε.Ε.

(10 χλμ. Λάρισας – Αμπελώνα)

• 18:00 ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Περιφερειακή Συνέλευση Ν.Δ. Λάρισας

(Παπακυριαζή 44 – Λάρισα