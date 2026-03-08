Σκρέκας, Κονταδάκης στη Λάρισα για τον προσυνεδριακό διάλογο

Tη Δευτέρα 9/3/2026 κλιμάκιο της Νεας Δημοκρατιας με επικεφαλής τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής κ. Κώστα Σκρέκα και τον Γραμματέα Οργανωτικού κ. Στέλιο Κονταδάκη, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στη Π.Ε. Λάρισας, στο πλαίσιο προγραμματισμένων δράσεων επικοινωνίας με τα κομματικά στελέχη και του προσυνεδριακού διαλόγου.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα πραγματοποιηθεί σειρά επισκέψεων σε φορείς της ΠΕ Λάρισας , ενώ η ημέρα θα ολοκληρωθεί με Περιφερειακή Συνέλευση στις 18:00, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λάρισας (Παπακυριαζή 44).