Στέγη στους απόστρατους αστυνομικούς παραχώρησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Τα κλειδιά του νέου τους γραφείου παρέδωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Λάρισας, ανταποκρινόμενος άμεσα στο αίτημά τους για την εξεύρεση χώρου στέγασης.

Ο νέος χώρος ,που βρίσκεται σε κτίριο της Περιφέρειας , στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Καρδίτσης, παραχωρήθηκε προκειμένου να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες του Συνδέσμου και να ενισχύσει τη δράση του. Μέχρι πρότινος, τα μέλη του Συνδέσμου φιλοξενούνταν στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας. Ωστόσο, λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της Αστυνομίας, δεν κατέστη δυνατό να συνεχιστεί η παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου και ο Σύνδεσμος αναγκάστηκε να μισθώσει ιδιωτικό χώρο. Ωστόσο, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Δ.Σ Βασίλης Διβάνης, «δεν υπήρχε η οικονομική πολυτέλεια για την κάλυψη του ενοικίου, γι’ αυτό και απευθυνθήκαμε στον Περιφερειάρχη, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα, παραχωρώντας μας χώρο σε κτίριο της Περιφέρειας».

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου καθώς επίσης και τα μέλη του Δ.Σ, Θεόδωρος Χρυσόμαλλος Αντιπρόεδρος, Απόστολος Νάτσιος Β’ Αντιπρόεδρος και Νικόλαος Ψωμολιάς Γενικός Γραμματέας, εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες προς τον Δημήτρη Κουρέτα , για την ουσιαστική αυτή στήριξη, τονίζοντας ότι η παραχώρηση του χώρου αποτελεί σημαντική αναγνώριση της προσφοράς των αποστράτων αστυνομικών και θα ενισχύει το έργο και τις δράσεις τους. Η κίνηση του Περιφερειάρχη, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αξιοποίησης διαθέσιμων και ανενεργών χώρων συμπεριλαμβανομένων και εγκαταλελειμμένων κτιρίων , που ανήκουν στην Περιφέρεια και παραχώρησής τους σε φορείς της Θεσσαλίας, προκειμένου να συγκεντρώνονται και να αναπτύσσουν τις πρωτοβουλίες και τις δραστηριότητές τους.