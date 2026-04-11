Στέλιος Τσικριτσής: Η Ανάσταση θα βρει δικαίωση μόνο μέσα από το δρόμο της αλληλεγγύης και των αγώνων

Το μήνυμα του Δημάρχου Τυρνάβου, Στέλιου Τσικριτσή, ενόψει της Ανάστασης έχει ως ακολούθως:

Λίγο πριν χτυπήσουν καμπάνες των εκκλησιών και ακουστεί το αναστάσιμο μήνυμα, στεκόμαστε με την προσμονή αλλά και τη σκέψη πάντα σε όσα βαραίνουν την καθημερινότητά μας, αλλά και σε όσα μας δίνουν δύναμη να συνεχίζουμε.

Ο πόθος του λαού για την «Ανάσταση», για να βάλει τέλος στον καθημερινό του μικρό ή μεγάλο «Γολγοθά», δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι ανάγκη ζωντανή, που γεννιέται μέσα από τις δυσκολίες και τις πιέσεις της ζωής.

Και αυτή η Ανάσταση δεν έρχεται ποτέ μόνη της.

Μπορεί να βρει δικαίωση μόνο μέσα από το δρόμο της αλληλεγγύης, της συλλογικής προσπάθειας, των αγώνων για μια ζωή με αξιοπρέπεια, για μια κοινωνία πιο δίκαιη, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Στον Δήμο Τυρνάβου ξέρουμε καλά πως τίποτα δεν χαρίζεται. Όσα κατακτήθηκαν, κατακτήθηκαν με επιμονή, οργάνωση και αγώνα. Και έτσι θα συνεχίσουμε — με πίστη στη δύναμη των ανθρώπων αυτού του τόπου.

Με πίστη στη δύναμη του λαού μας, κόντρα σε όσα φαντάζουν σήμερα «ακατανίκητα».

Εύχομαι σε όλες και όλους τους δημότες

Καλή Ανάσταση,

Καλό Πάσχα,

Χρόνια πολλά με υγεία, δύναμη και ελπίδα.