Στέλλα Μήλιου: Καταγγελία για παράνομη στάθμευση σε θέση ΑμεΑ και ράμπα στο Συκούριο

Η αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τεμπών και Δημοτική Σύμβουλος κα Στέλλα Μήλιου καταγγέλλει δημόσια την επαναλαμβανόμενη και απαράδεκτη στάθμευση ιδιωτικών οχημάτων Αντιδημάρχου του Δήμου Τεμπών και δημοτικού συμβούλου της παράταξης του Δημάρχου κ. Μανώλη, τόσο σε καθορισμένη θέση στάθμευσης ΑμεΑ όσο και σε αναπηρική ράμπα που υπάρχει στην πλατεία Συκουρίου.

Η πρακτική αυτή, που σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών συνεχίζεται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, στερεί ουσιαστικά από τα άτομα με αναπηρία τη δυνατότητα ασφαλούς και ισότιμης πρόσβασης σε δημόσιο χώρο. Πρόκειται για συμπεριφορά που προσβάλλει τον θεσμικό ρόλο των αιρετών και αντιβαίνει σε κάθε έννοια σεβασμού προς τα δικαιώματα των συμπολιτών μας με αναπηρία.

Η ευαισθησία απέναντι στα άτομα με αναπηρία δεν μπορεί να περιορίζεται σε δημόσιες δηλώσεις. Οφείλει να αποδεικνύεται καθημερινά στην πράξη, με σεβασμό στη νομιμότητα και στους κανόνες που διασφαλίζουν την προσβασιμότητα.

Καλείται η Δημοτική Αρχή να δώσει άμεσα σαφείς απαντήσεις και να μεριμνήσει ώστε να σταματήσει οριστικά αυτή η απαράδεκτη κατάσταση. Παράλληλα, είναι αυτονόητη η υποχρέωση τήρησης της νομιμότητας από όλους, χωρίς εξαιρέσεις.

Η προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία αποτελεί ζήτημα δημοκρατίας, πολιτισμού και σεβασμού.