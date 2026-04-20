Στα γραφεία της Ενωσης Συντακτών Θεσσαλίας στελέχη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Τα γραφεία της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας (ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε) στον Βόλο επισκέφθηκαν η Υπεύθυνη Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, κα Άννα Ευσταθίου, και το στέλεχος του Γραφείου Τύπου κ. Σταύρος Σαμουηλίδης.

Κατά τη συνάντησή τους με τον Πρόεδρο της Ένωσης κ. Δημήτρη Χορταργιά και τον εκπρόσωπο της ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε στην ΠΟΕΣΥ και Έφορο κ. Γιώργο Τσιγκλιφύση, τέθηκαν επί τάπητος κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και το μέλλον του περιφερειακού Τύπου στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μέσα ενημέρωσης της Περιφέρειας, στην ανάγκη θεσμικής και οικονομικής ενίσχυσής τους,καθώς και στις δυνατότητες πρόσβασης σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα.

Η ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη ουσιαστικής στήριξης του περιφερειακού Τύπου, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα ενημέρωσης, δημοκρατίας και κοινωνικής συνοχής στην ελληνική περιφέρεια.

Στο πλαίσιο της διήμερης παρουσίας τους στη Θεσσαλία, τα στελέχη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγματοποίησαν επαφές με εκδότες και ιδιοκτήτες ΜΜΕ σε Λάρισα και Βόλο, καταγράφοντας από κοντά τα προβλήματα και τις ανάγκες του κλάδου.

Παράλληλα, εξέφρασαν τη βούλησή τους για συνέχιση και ενίσχυση της συνεργασίας, δεσμευόμενοι ότι σε επόμενη, εκτενέστερη επίσκεψη θα επιδιώξουν ευρύτερο κύκλο επαφών με μέσα ενημέρωσης σε όλη τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια.

Η Ένωση Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα ζητήματα του περιφερειακού Τύπου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, διεκδικώντας ουσιαστικές λύσεις και παρεμβάσεις.