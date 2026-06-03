Στα Δένδρα Τυρνάβου καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία

Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 με τη μέγιστη τιμή να ξεπερνά τοπικά τους 35°C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς στα Δένδρα Τυρνάβου και στην Αγία Τριάδα Φθιώτιδας και ήταν ίση με 35.2οC.

Στον παρακάτω χάρτη παρουσίαζεται η κατανομή των μέγιστων θερμοκρασίων στη χώρα έως τις 18:10 της Τετάρτης 3 Ιουνίου 2026.

Στον πίνακα εντός του χάρτη παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες καθώς και το πλήθος των μετεωρολογικών σταθμών όπου η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε ορισμένα θερμοκρασιακά κατώφλια.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 152 σταθμοί του δικτύου (~26%) κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 30οC.



