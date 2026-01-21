Στα κορυφαία 50-100 Τμήματα Αθλητικής Επιστήμης παγκοσμίως το ΤΕΦΑΑ

Στα 50-100 κορυφαία Τμήματα Αθλητικής Επιστήμης παγκοσμίως, σύμφωνα με την κατάταξη Shanghai’s Global Ranking of Sport Science Schools and Departments 2025 (ARWU) συγκαταλέγεται πλέον το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση του διεθνούς οργανισμού ARWU, που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο, το ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατατάσσεται πρώτο στην Ελλάδα, με κριτήρια την ερευνητική δραστηριότητα, τον αριθμό και την ποιότητα των επιστημονικών δημοσιεύσεων, τη διεθνή απήχηση του ερευνητικού έργου και τον βαθμό διεθνών συνεργασιών. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό άλμα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και επιβεβαιώνει τη σταθερά ανοδική πορεία του Τμήματος στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διατηρεί αδιάλειπτη παρουσία επί εννέα έτη (από το 2016) μεταξύ των κορυφαίων 100-150 ομοειδών Τμημάτων παγκοσμίως. Η φετινή του κατάταξη στις θέσεις 50-100 αποτελεί μία εξαιρετική επίδοση, δεδομένου ότι το Τμήμα ανταγωνίζεται επάξια πολυπληθέστερα και ιστορικά πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η διάκριση αυτή δεν αφορά μόνο το ίδιο το Τμήμα, αλλά έχει ευρύτερο θετικό αντίκτυπο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία της αριστείας στην έρευνα.

Η επιτυχία αντανακλά τη συστηματική και ποιοτική δουλειά που πραγματοποιείται διαχρονικά στο ΤΕΦΑΑ, τις μακροχρόνιες προσπάθειες του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού, καθώς και τη συμβολή των φοιτητών και φοιτητριών που συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η διάκριση αυτή σε μια χρονιά με σημαντικές προκλήσεις για το Ίδρυμα, μετά τις επιπτώσεις της κακοκαιρίας Daniel, αποτελώντας ένα σαφές μήνυμα ανθεκτικότητας, συνέχειας και προοπτικής για το μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες: Νίκος Διγγελίδης, Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (6974244080)