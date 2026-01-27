Στα Φάρσαλα ομάδα επιστημόνων του Υπουργείου Υποδομών για το Φράγμα της Σκοπιάς

Για την πορεία του έργου της κατασκευής του φράγματος στον ποταμό Ενιπέα, στην περιοχή της Σκοπιάς, ενημέρωσαν τον δήμαρχο Φαρσάλων κ. Μάκη Εσκίογλου, ομάδα γεωλόγων και μελετητών του Υπουργείου Υποδομών αποτελούμενη από τους κ.κ. Σπύρο Μίχα, Ευσταθία Δρακοπούλου, Βασίλη Περλέρη, Στέφανο Λαζαρίδη και Σεραφείνα Λαζαρίδου, ενώ το παρών έδωσαν αντιδήμαρχοι του δήμου Φαρσάλων και η μηχανικός, ειδική συνεργάτιδα του δημάρχου Φαρσάλων.

Η επιστημονική ομάδα του υπουργείου ενημέρωσε για την πορεία των προπαρασκευαστικών έργων, προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίησή του.

Ο δήμαρχος Φαρσάλων κ. Εσκίογλου εξέφρασε την ικανοποίησή του καθώς πρόκειται για ένα έργο ύψιστης σημασίας για την ανάπτυξη της περιοχής, ενώ ζήτησε την επιτάχυνση των διαδικασιών, καθώς για την επαρχία Φαρσάλων αποτελεί μια κρίσιμη προϋπόθεση για την ασφάλεια, την παραγωγική ανασυγκρότηση, τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και τη μακροπρόθεσμη ευημερία των κατοίκων.