Στα Φάρσαλα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας

Εργοτάξια αποκατάστασης των οδικών υποδομών στις οποίες προκλήθηκαν ζημιές από την κακοκαιρία «Daniel» και «Elias» σε περιοχές της Θεσσαλίας θα επισκεφθεί, αύριο, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο.

Τα σημεία της επίσκεψης είναι:

ΠΕ Μαγνησίας:

· 09.00 π.μ. Αλμυρός (Σημείο συνάντησης κόμβος Αλμυρού)

· 9:10 π.μ. Γέφυρα Ξηριά

ΠΕ Λάρισας:

· 10:15 π.μ. Φάρσαλα (Γέφυρα Ενιπέα)

ΠΕ Καρδίτσας:

· 12:00 π.μ. Σοφάδες (Καππαδοκικό)