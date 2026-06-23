Στα Φάρσαλα το μεγάλο πρόγραμμα περιβαλλοντικής ενημέρωσης για τα αρπακτικά πτηνά

Μία ξεχωριστή δράση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης με επίκεντρο τα αρπακτικά πτηνά φιλοξενείται στα Φάρσαλα, μέσα από πρωτοβουλία της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Φαρσάλων, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελληνικής Ιερακοθηρίας, τον Κυνηγετικό Σύλλογο Φαρσάλων και τη Ζ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας και Νότιων Σποράδων.

Η εκδήλωση εντάσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προγράμματα ενημέρωσης για τα αρπακτικά πτηνά στη χώρα, το οποίο έχει προσεγγίσει περισσότερους από 150.000 μαθητές, με στόχο τη γνωριμία του κοινού με τα εντυπωσιακά αυτά είδη της ελληνικής πανίδας, την κατανόηση του ρόλου τους στα οικοσυστήματα και την ανάγκη προστασίας τους.

Στο πλαίσιο της δράσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την αρχαιοελληνική τέχνη της ιερακοθηρίας από τον Σύλλογο Ελληνικής Ιερακοθηρίας, φορέα που συνεργάζεται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πρόκειται για μία παράδοση με βαθιές ιστορικές ρίζες, η οποία έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως στοιχείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 11 το πρωί, στον προαύλιο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση προς τους πολίτες να συμμετάσχουν σε μία δράση που συνδυάζει την περιβαλλοντική εκπαίδευση με την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, μεταφέροντας μηνύματα προστασίας της φύσης και σεβασμού προς την άγρια ζωή στις νεότερες γενιές.