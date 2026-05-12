Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. 18χρονος για κλοπές καταστημάτων στη Λάρισα

Ενας 18χρονος συνελήφθη στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης, για κλοπές καταστημάτων,

Αναλυτικά: Συνελήφθη, χθες (11-05-2026) τις μεταμεσονύκτιες ώρες στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας, 18χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές.

Ειδικότερα, λίγο νωρίτερα, ο δράστης μετέβη σε περιοχή της Λάρισας, από όπου αφαίρεσε σταθμευμένη δίκυκλη μοτοσικλέτα, ιδιοκτησίας άλλου ημεδαπού.

Στη συνέχεια, ο ανωτέρω με την αφαιρεθείσα μοτοσικλέτα μετέβη σε κατάστημα της πόλης και αφού έθραυσε τζαμαρία αυτού, εισήλθε στο εσωτερικό και από την ταμειακή μηχανή αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των -161- ευρώ.

Μετά την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, ο δράστης εντοπίστηκε, ενώ ήταν εντός της επιχείρησης, και ακινητοποιήθηκε.

Στην κατοχή του βρέθηκε το αφαιρεθέν χρηματικό ποσό, ενώ σε παρακείμενη του καταστήματος οδό, βρέθηκε η κλεμμένη μοτοσικλέτα. Τα χρήματα και η μοτοσικλέτα κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στου νόμιμους δικαιούχους τους.

Περαιτέρω, από την διενεργηθείσα έρευνα προέκυψε ότι, μεταμεσονύκτιες ώρες της 7-05-2026 στη Λάρισα, ο συλληφθείς εισήλθε σε κατάστημα (μίνι μάρκετ), θραύοντας τζάμι αυτού, και αφαίρεσε από την ταμειακή μηχανή το χρηματικό ποσό των -7.000- ευρώ, ενώ -2- συνεργοί του και συγκεκριμένα ανήλικος ημεδαπός και άγνωστο -μέχρι στιγμής- άτομο, τον ανέμεναν εξωτερικά της επιχείρησης, κατοπτεύοντας τον χώρο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.