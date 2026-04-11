Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. 22χρονος με πάνω από 1,5 κιλό κάνναβης – Έφοδος στο σπίτι του στη Λάρισα

Σε εργαστήρι κάνναβης είχε μετατρέψει το σπίτι του στη Λάρισα ένας 22χρονος με την Αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη του.

Αναλυτικά:

“Συνελήφθη, χθες (10-04-2026) το πρωί στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, 22χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο καταπολέμησης της διάδοσης ναρκωτικών ουσιών και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων για κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης από τον δράστη, καθώς και απόκρυψής τους στην οικία του, ο 22χρονος ακινητοποιήθηκε έξω από αυτή και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των -240- ευρώ.

Επιπρόσθετα, σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν, επιπλέον, σε διάφορους χώρους, και κατασχέθηκαν:

•-757,6- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

•-858,7- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

•τρία τεμάχια μπισκότων κάνναβης, συνολικού βάρους -75,4- γραμμαρίων,

•μία συσκευή λυοφιλοποιητή που χρησιμοποιείται για την αποξήρανση ευαίσθητων ουσιών μέσω της διαδικασίας της κρυοαποξήρανσης, εντός της οποία υπήρχαν τέσσερα ταψιά με ακατέργαστη κάνναβη,

•μία αντλία κενού αέρα με μοτέρ, συνδεδεμένο με σωλήνα στον προαναφερόμενο λυοφιλοποιητή,

•μία ζυγαριά και δύο ταψιά με υπολείμματα κάνναβης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.”