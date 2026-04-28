Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. 40χρονος με καταδικαστικές αποφάσεις

Στη σύλληψη ενός 40χρονου φυγόποινου προχώρησαν αστυνομικοί στη Λάρισα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για κλοπές, με συνολικές ποινές φυλάκισης και κάθειρξης.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

Σε βάρος του 40χρονου εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σερρών με ποινή φυλάκισης 12 μηνών για κλοπή κατά συναυτουργία και απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, με ποινή κάθειρξης 5 ετών και χρηματική ποινή 900 ευρώ για κλοπή κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.