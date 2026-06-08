Στα 3,3 εκ. ευρώ η τιμή πώλησης της ΑΕΛ – Αν δεν βρεθεί αγοραστής η ομάδα δεν θα αγωνιστεί στο νέο πρωτάθλημα

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται η ΠΑΕ ΑΕΛ, μετά τη δημόσια τοποθέτηση της Ερασιτεχνικής ΑΕΛ και την αποκάλυψη των οικονομικών δεδομένων που συνοδεύουν την προσπάθεια πώλησης της ομάδας από την οικογένεια Νταβέλη.

Η Ερασιτεχνική ΑΕΛ, ως δεύτερος μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ, προχώρησε σε αναλυτική ενημέρωση προς το φίλαθλο κοινό έπειτα από συνάντηση με τον μεγαλομέτοχο της ομάδας, Αχιλλέα Νταβέλη, ξεκαθαρίζοντας πως η απόφαση αποχώρησης της σημερινής διοίκησης είναι «οριστική και αμετάκλητη».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το συνολικό ύψος των υποχρεώσεων της ΠΑΕ ανέρχεται σε περίπου 2,48 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 1,78 εκατ. ευρώ αφορούν ρυθμισμένες οφειλές προς Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, με τη μηνιαία δόση να φτάνει τις 95.000 ευρώ, ενώ περίπου 700.000 ευρώ αφορούν τρέχουσες υποχρεώσεις προς ποδοσφαιριστές και τρίτους.

Ωστόσο, η διοίκηση υποστηρίζει πως ο νέος επενδυτής θα βρει και ανείσπρακτα έσοδα ύψους περίπου 840.000 ευρώ, τα οποία προέρχονται από solidarity payments, εγγυητική επιστολή και έσοδα της UEFA για συμμετοχή ποδοσφαιριστών σε διεθνείς διοργανώσεις.

Το σημαντικότερο στοιχείο της ανακοίνωσης αφορά το τίμημα της πώλησης. Όπως έγινε γνωστό, η πλευρά Νταβέλη ζητά 3,3 εκατ. ευρώ για τη μεταβίβαση της ΠΑΕ, ποσό που – σύμφωνα με όσα υποστηρίζει – αντιστοιχεί στο σημερινό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και περιλαμβάνει και το προπονητικό κέντρο στα Δένδρα, με εκτιμώμενη αντικειμενική αξία περίπου 1,5 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η Ερασιτεχνική ΑΕΛ αποκάλυψε πως μέχρι στιγμής επίσημο ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί μόνο από τον επιχειρηματία κ. Ντελόπουλο, ο οποίος έχει ήδη λάβει οικονομικά στοιχεία της ΠΑΕ, υπογράφοντας συμφωνητικό εμπιστευτικότητας (NDA), στο πλαίσιο διαδικασίας due diligence.

Η προθεσμία που έχει θέσει η διοίκηση για την ολοκλήρωση των εξελίξεων είναι η 17η Ιουνίου, με την πλευρά Νταβέλη να διαμηνύει ότι σε περίπτωση μη εξεύρεσης επενδυτή η ομάδα δεν θα δηλώσει συμμετοχή στη Super League 2 και θα οδηγηθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.

Τάσος Πλέντζας, kosmoslarissa.gr