Στελέχη τοπικού ΠαΣοΚ: Εντελώς αυθαίρετη η συγκρότηση της ΝΟΕΣ Λάρισας

“Η συγκρότηση της ΝΟΕΣ ΠΑΣΟΚ στο Νομό Λάρισας με αντικατάσταση του εκλεγμένου γραμματέα, μέσω διορισμού , και κατά συνέπεια όλων των εκλεγμένων μελών της Νομαρχιακής Επιτροπής συνιστά, πολιτική επιλογή που υπονομεύει τον Δημοκρατικό τρόπο εκλογής του οργάνου , ακυρώνει την λαϊκή ετυμηγορία και ουσιαστικά εγείρει αμφιβολίες και σοβαρά ζητήματα αρχών στη βάση και τα στελέχη του Κινήματος.”

Αυτά αναφέρονται, μεταξύ άλλων, σε ανοιχτή επιστολή στελεχών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Λάρισας σχετικά με τη συγκρότηση της ΝΟΕΣ ΠΑΣΟΚ στον νομό Λάρισας.

Aναλυτικά η ανακοίνωση:

“Το αποτέλεσμα της συγκρότησης με τον τρόπο που έγινε (από την κορυφή και χωρίς την οποιαδήποτε εσωκομματική διαβούλευση, ενημέρωση ή πολιτική αξιολόγηση), εντελώς αυθαίρετα, οδηγεί στην απαξίωση των όποιων θεσμικών όρων καθορίζει το καταστατικό λειτουργίας του.

Αμφισβητεί τα δημοκρατικά αποτελέσματα της τελευταίας διαδικασίας εκλογής οργάνων και θέτει σε αμφισβήτηση την όποια επόμενη διαδικασία , στη λογική του «ότι δεν μας αρέσει το αλλάζουμε, διορίζοντας ότι επιθυμούμε».

Κι αυτό ξεφεύγει και σταματά να αφορά μόνο στα πρόσωπα .

Η πορεία μας προς το συνέδριο ενώ θα έπρεπε να είναι πορεία ενότητας, συσπείρωσης και αγώνα απέναντι στη Κυβέρνηση Μητσοτάκη που χειμάζει τον Ελληνικό λαό , τείνει να εξελιχθεί σε ένα συνέδριο κολλητών και φίλων με μοναδικό στόχο τον έλεγχο των νέων οργάνων όπως η Κεντρική Επιτροπή, δημιουργώντας αντιπάλους και στοχεύοντας σε νικητές και νικημένους.

Και δυστυχώς υπάρχουν πάντα οι …πρόθυμοι που εξυπηρετούν , με γνώμονα μόνο τις προσωπικές τους στρατηγικές !

Είναι πασιφανές όμως ότι η εσωστρέφεια, που δημιουργείται από διαδρομιστές και αυλοκόλακες της ηγεσίας, δεν οδηγεί το κόμμα στην καταξίωση και στην προοπτική δημιουργίας πλειοψηφικού ρεύματος , αλλά στην καθήλωση κι απαξίωση.

Η εσωστρέφεια καλλιεργείται, συντηρείται και αναπαράγεται πάντα από αυτόν που έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων!

Εμείς συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για ένα ανοικτό και δημοκρατικό ΠΑΣΟΚ.

Ένα ΠΑΣΟΚ που δε βουλεύεται με ορισμένους και διορισμένους.

Ένα ΠΑΣΟΚ που σέβεται τις αρχές και τις αξίες του που θέσπισε ως προτάγματα από την ίδρυση του, που ακόμη και σήμερα επικαιροποιούνται σε μια σύγχρονη διακυβερνησιμότητα στο ΠΑΣΟΚ του μέλλοντος.

Αυτός είναι ο δικός μας κώδικας αρχών κι αυτόν θα διαφυλάξουμε με αφοσίωση .

Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής

Βαλάρης Γιώργος

Γιαννούλας Βαγγέλης

Τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής

Γκουντόπουλος Γρηγόρης

Κουρούτσαλης Κυριάκος

Μπεκιάρη Ειρήνη

Νταφούλης Θεόδωρος

Σαμαρίνα Φράντζη

Τσικούρας Νικόλαος

Φακίτσας Δήμος

Συντονιστής Τ.Ο Λαρίσης

Μπουμαρσόπουλος Άγης

Συντονιστής Τ.Ο Τυρνάβου

Αβδουλάς Αθανάσιος

Συντονιστής Τ.Ο Ελασσόνας

Ιγγλέζου Φωτεινή

Συντονιστής Τ.Ο Κιλελέρ

Παναγούλης Κωνσταντίνος

Συντονιστής Τ.Ο Τεμπών

Κολονιώτης Αθανάσιος”