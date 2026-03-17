Στην έκθεση εικαστικών και φωτογραφίας μαθητές του 3ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Λάρισας

Μια ξεχωριστή εκπαιδευτική εμπειρία είχαν οι μαθητές του 3ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Λάρισας, καθώς οι τάξεις Β΄ Εφαρμοσμένων Τεχνών με την καθηγήτρια κ. Αναστασία Κοτσάμπαση και Γ΄ Συντήρησης Έργων Τέχνης με την καθηγήτρια κ. Βασιλική Αργυροπούλου, επισκέφθηκαν την έκθεση εικαστικών δημιουργημάτων και φωτογραφίας στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας, στην αίθουσα Τάκη Τλούπα, με θεματική ενότητα, “ΠΗΝΕΙΟΣ ΧΘΕΣ – ΣΗΜΕΡΑ”.

Η έκθεση διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Εικαστικών Ν. Λάρισας, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, τον Σύλλογο Γυναικών Πυργετού και το Δίκτυο Δέλτα Πηνειού & Τεμπών.

Τους μαθητές υποδέχθηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Γιάννης Γεωργιάδης, ο οποίος τους καλωσόρισε θερμά και τους παρουσίασε το γενικό πλαίσιο της έκθεσης, πραγματοποιώντας παράλληλα μια σύντομη αλλά ουσιαστική ξενάγηση στα έργα.

Στη συνέχεια, οι παρευρισκόμενοι καλλιτέχνες Έλντα Μπαρμπούτση, Αθανασία Βάρσου, Τόνια Μπαρά, Ιωάννα Παπαγιαννούλα, Έλενα Μηλιώνη, Ειρήνη Κουτίνα, Αγγελική Πανδόλφη, Γεωργία Βουλγαράκη, Μαίρη Γαργάλα και Μάρθα Σμαλιαρά, παρουσίασαν οι ίδιες τα έργα τους, μίλησαν στους μαθητές για τις πηγές έμπνευσής τους και μοιράστηκαν στοιχεία από τη διαδικασία δημιουργίας τους.

Η επίσκεψη αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για τους μαθητές να έρθουν σε άμεση επαφή με τον σύγχρονο εικαστικό λόγο, να γνωρίσουν δημιουργούς της περιοχής και να εμπλουτίσουν την καλλιτεχνική τους ματιά μέσα από έναν ζωντανό διάλογο με την τέχνη.